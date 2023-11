Quaterna fortunata a Santa Croce sull'Arno: vinti 124mila euro

Festa grande a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, grazie all'ultimo concorso del Lotto. Nell'estrazione di giovedì 9 novembre, come riporta Agipronews, nella località toscana sono stati vinti 124.750 euro grazie alla combinazione 9-20-86-90 sulla ruota Nazionale, in seguito a una giocata del valore di soli 3 euro. Da segnalare anche una vincita da 14.500 euro a Pistoia con l'ambo 40-58 sulla ruota di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,8 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

Fonte: Agipronews