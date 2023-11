Lutto nel mondo della moda, è morto lo stilista toscano Davide Renne

Il mondo della moda piange la prematura e improvvisa scomparsa di Davide Renne, affermato stilista di origini toscane. A darne notizia "con profondo dolore e grande tristezza" è Moschino. Nato a Follonica, è morto all'età di 46 anni e aveva assunto il nuovo ruolo per la Maison milanese il 1 novembre scorso.

"Non ci sono parole per descrivere l'incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico" ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe SpA. Come comunicato, Renne è stato colpito da un "improvviso malore".

Dopo gli studi al Polimoda, Davide Renne aveva iniziato la sua scalata nel mondo della moda, approdando a Gucci dove per vent'anni ha disegnato e poi guidato le collezioni donna. Di recente, come era stato annunciato nell'ottobre scorso, era arrivato il nuovo ruolo di Direttore Creativo per Moschino.

"Ancora non riusciamo a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide ha saputo farsi subito amare e rispettare" prosegue Ferretti concludendo, "A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto".