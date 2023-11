Maltempo, l'allerta è alle spalle nell'Empolese Valdelsa

L'Empolese Valdelsa supera la notte di allerta meteo senza criticità. La paura dopo l'ondata di maltempo della scorsa settimana era forte, ma fortunatamente nelal notte sono caduti solo 15mm di pioggia in 12 ore.

"Fortunatamente è piovuto la pioggia che vorremmo sempre avere - spiega Paolo Masetti, sindaco delegato alal protezione civile dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa - e non ha creato nessuna criticità. L'acqua è caduta su un reticolo compromesso dalla precedente ondata di maltempo, ma non ci sono stati interventi rilevanti. Abbiamo comunque seguito gli eventi con grande attenzione sia da parte dei Comuni che del centro operativo dell'Empolese Valdelsa".

Al momento quindi il territorio sembra definitivamente essere entrato nella fase post-emergenziale. I Centri Operativi Comunali intanto continuano a lavorare senza sosta. Ieri è stata fatta una ricognizione dalla colonna mobile Enti Locali di ANCI attivata dal Commissario straordinario Eugenio Giani per velocizzare e

"La colonna mobile - spiega Masetti - movimenta tecnici, amministratori e polizie locali a supporto dei comuni colpiti da aventi calamitosi supportandone la continuità amministrativa. Sono stati chiesti tecnici amministrativi da Cerreto e dal Centro Intercomunale in modo che tanti interventi che richiedono tempo perché attività amministrative, possano essere svolte con maggiore celerità"

Finita l'attività di ricognizione verranno reclutati i tecnici e gli amministrativi richiesti non solo nell'Empolese Valdelsa, ma a livello di Citta Metropolitana e regionale. Come annunciato sono al lavoro anche i professionisti dell'Ordine dei Geologi, i quali hanno creato un team per censire e verificare lo stato delle frane sul territorio e pianificare gli interventi.

"Siamo nella fase post-emergenziale - ha detto Masetti - ancora molto critica perché l'evento ha colpito in modo pesantissimo il nostro territorio e oltre agli aspetti legati all'attività amministrativa e tecnica e all'attività di ricognizione geologica rimarranno per tempo le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti. Continua infine incessantemente l'opera del volontariato che anche nella fase post-emergenziale continua ad avere un ruolo preziosissimo. Li ringrazio tutti a nome dei sindaci dell'Empolese Valdelsa"

Cerreto Guidi

La pioggia della notte non ha creato ulteriori problematiche a Cerreto Guidi e a Stabbia, uno dei territori più duramente colpiti dal maltempo della scorsa settimana. Fino alle 14 è prevista la chiusura del ponte sul Vincio a Lazzeretto adibito al passaggio solo per pulmini della scuola e soccorsi. Il ponte, fa sapere il Comune, al momento è stato chiuso per precauzione, ma su di esso andrà fatto un intervento da parte della Città Metropolitana.

Il Comune si è attivato per portare avanti gli interventi sulle frane. Restano alcune situazioni su cui sono richiesti interventi di risanamento, come ad esempio sulla provinciale 31 di Cerreto o in via di Stognano dove piccole frane e smottamenti saranno sistemati nei prossimi giorni.

Superata l'emergenza primaria anche Cerreto si sta adoperando per superare l'emergenza secondaria. Il Comune si è attivato per portare avanti gli interventi e avviare le procedure per il ristoro di famiglie e imprese duramente colpite dal maltempo.

Vinci

Anche a Vinci, un altro dei territorio più colpiti dal maltempo nell'Empolese Valdelsa, non ci sono stati particolari criticità nella notte di allerta meteo. La fase post-emergenziale, però, deve fare i conti con le tante frane del territorio.

Alcune strade collinari, in particolare la Via di Sant’Amato, alcuni segmenti di Via Molin dei Frati e via di Faltognano sono interessati da fenomeni franosi. In vista dell'allerta meteo le strade sono state chiuse al traffico nella notte. Via Molin dei Frati resterà chiusa invece fino a domenica 12 novembre per i lavori di messa in sicurezza