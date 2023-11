Maltempo, evacuati 15 abitanti fragili a Montale nella notte

La notte scorsa, la Centrale del coordinamento regionale per le maxiemergenze (Crm) di Pistoia è stata nuovamente attivata per eseguire l'ordinanza del sindaco di Montale, Ferdinando Betti. L'ordinanza invitava i cittadini fragili e gli anziani a lasciare le proprie case a causa dell'allerta arancione, successivamente prorogata. La Centrale mobile, con un infermiere e un tecnico, ha coordinato le operazioni insieme al personale del Crm, agli infermieri della medicina territoriale e ai volontari delle associazioni di volontariato Anpas, Cri e Misericordie.

Sono stati contattati tutti gli abitanti della zona interessata dall'ordinanza, triagiati ed invitati ad essere accompagnati presso il centro di accoglienza istituito alla Misericordia di Montale. L'Asl Toscana Centro ha sottolineato l'importanza dell'attivazione di Aiuti, l'Assistenza infermieristica urgente territoriale integrata, che ha preso in carico 15 pazienti fragili durante gli interventi di evacuazione.

Il dottor Fabio Pronti, direttore della gestione infermieristica di Pistoia, ha dichiarato che i pazienti presi in carico sono stati valutati e hanno ricevuto l'adeguata assistenza. Coloro che hanno scelto di rimanere nelle proprie abitazioni hanno ricevuto consigli sulla gestione degli apparecchi elettromedicali e su come spostarsi ai piani superiori o in zone protette all'interno delle loro case.