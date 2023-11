Multiutility Sì o No: dibattito ad Avane tra Giuseppe Torchia e Remo Valsecchi

Si svolgerà mercoledì 15 novembre alle ore 21,30 al Circolo Arci di Avane l’incontro “Multiutility Toscana: le ragioni del sì, le ragioni del no”, organizzato da Arci Empolese Valdelsa.

L’iniziativa vede la presenza di esponenti che illustreranno le proprie tesi e posizioni a sostegno del sì e del no, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci e Remo Valsecchi per il Coordinamento Associazioni No Multiutility, che si confronteranno in un incontro che possa essere informativo per la cittadinanza presente.

Sul tema multiutility nel nostro territorio è finora mancato un confronto reale e imparziale che non fosse pregiudiziale rispetto al tema: ciò ha fatto sì che si accrescesse un clima di confusione nei cittadini.

Di conseguenza si è amplificata la richiesta di maggiore informazioni. “Molti soci e dirigenti dei nostri Circoli – afferma Valentina Papale, Vice Presidente di Arci Empolese Valdelsa che coordinerà il dibattito - ci hanno richiesto più volte approfondimenti su questo tema”. Il tema è “caldo” perché molto sentito sul territorio, e non ha fatto che generare tifoserie da stadio senza assolutamente essere di sostegno alle persone nella comprensione del fenomeno. Crediamo invece che sia necessario accogliere le richieste che vengono “dal basso” soprattutto quando tali richieste hanno a che vedere con operazioni importanti che riguardano il futuro del nostro territorio e la vita di cittadine e cittadini.

L’obiettivo dell’incontro è quindi quello di fare chiarezza e di offrire un’occasione di informazione sulle due tesi grazie all’intervento di esponenti individuati dalle due parti contrapposte, affinché in maniera libera, consapevole e informata i soci e la cittadinanza possano farsi una propria opinione.

Per questi motivi, per favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo di chiarezza e di partecipazione su un tema così importante, invitiamo tutte e tutti a essere presenti.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa