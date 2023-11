A Natale libri per te, volumi scontati per incentivare la lettura a Peccioli

Dopo il grande successo riscosso nelle tre passate edizioni, torna dall’8 all’10 dicembre “A Natale libri per te”, un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere spa con una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il prestigioso riconoscimento ricevuto di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico comune nella Provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti.

Dall’8 al 10 dicembre verrà allestito un temporary store con 12 librerie e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%.

Hanno aderito al progetto:

Cartolibreria Fiorentini di Peccioli

Libreria Roma – Ubik di Pontedera

Libreria Equilibri di Pontedera

Libreria Carrara di Pontedera

Libreria Fogola di Pisa

Libreria Ghibellina di Pisa

Libreria Pellegrini di Pisa

Libreria Blume di Fucecchio

Cartolibreria Scripta Manent de La Rosa

Libreria Colibrì di Santa Croce sull’Arno

Libreria Civico 14 di Marina di Pisa

Cartolibreria Idee in piazza di Casciana Terme

Tagete Edizioni di Pontedera

Confermato il ciclo di presentazioni a cura di Luca Sofri, che con un programma intenso che verrà rivelato tra qualche giorno.

A Palazzo Senza Tempo saranno presenti anche quest’anno i volontari di Emergency per la campagna “Un Panettone Fatto per Bene”, un panettone davvero speciale con cui sosterrai i progetti dell’associazione in Italia e all’estero e aiuterai a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo, della povertà.

Per rendere ancora più speciali i libri che acquisterete l’associazione Divercity insieme a Gaia Santini, giovane artista pecciolese, realizzeranno pacchi regalo molto particolari, arricchiti da fiocchi e dediche speciali.

La Fondazione Peccioliper e il Comune di Peccioli ringraziano di cuore le librerie che hanno aderito a questo progetto coraggioso che si fonda sulla convinzione che i libri e la lettura siano i mattoni fondamentali per costruire il futuro di una collettività.

Orari di apertura del temporary store:

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

Fonte: Fondazione Peccioliper