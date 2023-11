Spoon, attivi i punti di prossimità nell'Empolese Valdelsa

Hanno aperto le loro porte in queste settimane tre punti di prossimità nel nostro territorio, negli spazi dei Circoli Arci Pagnana di Empoli, Il Bastione di Castelfiorentino e Rossetti di Cerreto Guidi. Pagnana è aperto il venerdì mattina dalle 10 alle 13, Cerreto Guidi il sabato dalle 9,30 alle 12,30, Circolo Arci Il Bastione il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17. Il progetto Spoon - Servizi, Prossimità, Orientamento e Operatività in Network, finanziato dalla Fondazione CR Firenze sul bando Welfare 2023, ha come obiettivo specifico il contrasto delle marginalità sociali e della precarietà socio-economica attraverso la creazione di una rete integrata di soggetti, servizi e azioni. Il progetto ha permesso l’avvio dei punti di prossimità: spazi di orientamento dove attraverso l’ascolto e la relazione, un’operatrice è a disposizione per raccogliere richieste e offrire il proprio supporto per l’orientamento e l’accesso ai servizi e alle opportunità del territorio.

Sarà possibile rivolgersi ai punti di prossimità per la risoluzione di problemi con lo SPID, l’utilizzo dei dispositivi tecnologici, delle piattaforme digitali per prenotare visite, fissare appuntamenti e per qualunque necessità legata al superamento del digital divide. L’utente potrà essere supportato nella compilazione di pratiche cartacee e/o digitali, nella facilitazione all’accesso ai servizi del territorio (bonus e sussidi, bandi comunali e regionali, sostegno alimentare, pacchetto scuola, servizi socio sanitari ecc). Gli sportelli di prossimità saranno un punto di collegamento importante tra gli utenti e tutte le realtà che portano avanti azioni, servizi e progetti, informando la persona sulle opportunità già esistenti sul territorio e orientandoli verso una risposta puntuale alle proprie richieste e adeguata alle proprie esigenze.

La relazione con le persone che si rivolgeranno agli sportelli, permetterà anche di attivare percorsi di supporto psicologico personalizzato: laddove necessario, attraverso una presa in carico trasversale e in sinergia con il servizio sociale, si può creare un percorso di sostegno con una psicologa professionista.

La prima fase del progetto, nato all’interno della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, ha permesso al gruppo di lavoro di effettuare una mappatura delle attività e dei servizi esistenti e attivi nel nostro territorio. Il progetto vede la partecipazione di molti partner istituzionali e ETS (Associazione culturale Medicea, Associazione Vecchie e Nuove Povertà, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Associazione Abbracciami, Associazione Sportiva Dilettantistica ACSI Atletica Sport Toscana, Centro Accoglienza Empoli, Associazione Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo, Circolo Arci Rossetti, Comune di Cerreto Guidi, Comune di Empoli, Comune di Castelfiorentino, Eskimo società cooperativa sociale, Circolo Arci Il Bastione, Cooperativa sociale Geos, Cooperativa sociale Indaco, La Giostra società cooperativa sociale, Circolo Arci Pagnana, Il Piccolo Principe società cooperativa sociale, PromoCultura società cooperativa impresa sociale, cooperativa sociale Sintesi Minerva, Associazione UISP Empoli Valdelsa).

Il progetto prevede nella sua fase finale l’organizzazione di workshop di formazione e approfondimento rivolti ai destinatari con l’obiettivo di fornire una lettura corretta e consapevole della propria situazione personale e lavorativa. Formatori, professionisti ed esperti del settore lavoreranno insieme ai partecipanti sull’empowerment dell’utenza.

Fonte: Ufficio Stampa