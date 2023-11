Abusivi e ubriachi in piazza Dalmazia, la municipale presidia la zona calda

Primi risultati del potenziamento della presenza della Polizia Municipale in piazza Dalmazia a Firenze con servizi mirati.

Mercoledì pomeriggio tre pattuglie del Reparto Rifredi, di cui una in borghese, hanno presidiato la piazza dalle 15 alle 19.

Poco prima delle 18 invece sempre la pattuglia in borghese in piazza Dalmazia ha controllato un'altra persona in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato poco prima di salire sulla tramvia privo di documenti è stato accompagnato presso il reparto per accertamenti. Dai controlli è emerso che si trattava di un nordafricano di 30 anni; trovato in possesso di quasi 10 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura. Per lui sono scattati anche una sanzione per ubriachezza molesta e un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona di piazza Dalmazia.

Ultimo intervento intorno alle 19 quando a una pattuglia in divisa è stata segnalata la presenza di un venditore abusivo al centro della piazza. L’uomo si è dato alla fuga alla vista degli agenti abbandonando la merce che è stata sequestrata.

"Continua l'attenzione quotidiana dell'amministrazione nell'area di piazza Dalmazia e sul quartiere, un'attenzione che si è concretizzata anche nel recente potenziamento dei nostri servizi e che vede una maggiore presenza della Polizia Municipale" dichiara l'assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa