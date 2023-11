Biblioteca in trasferta al Centro*Empoli con le 'sferruzzanti

C’è sempre da imparare dal prezioso e creativo gruppo delle sferruzzanti. Martedì 14 novembre 2023, appuntamento al Bibliocoop al Centro*Empoli alle 16.30. Tanti spunti anche per piccoli regalini natalizi o per altre occasioni. Un ‘fatto a mano’ di qualità.



Partecipare è semplice: inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero telefonico 0571 757840.



DA SEGNARE IN AGENDA - La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli informa che, sabato 18 novembre 2023, la Sala sarà chiusa al pubblico a partire dalle 12 fino alle 20 per consentire allestimento e svolgimento di un convegno, organizzato dagli Scout Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa