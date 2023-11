Campi Bisenzio, a scuola dopo l'alluvione: la data delle riaperture

Il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri comunica che, a partire da martedì 14 novembre, il servizio di trasporto scolastico e il servizio di pre e post scuola saranno attivi, per i bambini e le bambine già iscritte, per le scuole del territorio che saranno aperte, ovvero tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack (scuole dell'infanzia D.Cianti e R.Valerio, scuole primarie A. Gelli, P. Neruda, E. Salgari) e le scuole aperte dell'Istituto Comprensivo Giorgio La Pira (scuole dell'infanzia M. Gandhi e C. Collodi, scuole primarie M. Polo, Don L. Milani,Vamba ).

Vista la situazione di emergenza potrebbero sussistere dei ritardi alle fermate dello scuolabus.

Qualora i trasportati arriveranno a scuola in ritardo, saranno giustificati.

Si raccomanda i cittadini e le cittadine di limitare l'uso delle auto per non ostacolare gli interventi sul territorio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa