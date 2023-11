Chiuso sportello Sori a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo rende noto che l'ufficio di via Toscanini, 21 a Montemurlo, in cui la Società Risorse- Sori Spa effettua la consueta apertura al pubblico, rimarrà chiuso nella settimana dal 13 al 17 novembre 2023. I locali, dal 2 novembre scorso, sono occupati dalla macchina dei soccorsi della protezione civile comunale che ha la sala operativa, proprio a fianco degli uffici. E’ possibile usufruire degli altri sportelli di Società Risorse- Sori spa. nelle seguenti sedi ed orari di apertura al pubblico: a Prato (piazza San Francesco, 2) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14, a Carmignano (piazza Vittorio Emanuele II, 1) il lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore13,30 alle 15; a Quarrata ( piazza della Vittoria, 1) il martedì dalle 9 alle 13, a Montale (via Antonio Gramsci, 19) il mercoledì ore 9 alle 13 e dalle ore 13,30 alle 15,30.

Ad ogni sportello di Società Risorse spa è possibile svolgere qualsiasi pratica di ogni Comune associato. Per contatti telefonici è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18 (festivi esclusi) il servizio di centralino al numero telefonico 0574-1838100.

Collegandosi al portale di Società Risorse spa www.so-ri.it (“Scrivi alla società”), è possibile accedere al servizio online che permette di ottenere informazioni e documenti, formulare dei quesiti o fissare degli appuntamenti personalizzati alla sede principale di piazza San Francesco 2 in Prato.