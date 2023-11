FdI-Cdx Empoli: "Sicurezza in città, servono le guardie giurate sotto Natale"

Al prossimo consiglio comunale il gruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli si presenterà con una mozione riguardante la sicurezza pubblica, visti gli ultimi accadimenti avvenuti nella zona della stazione e del centro storico, ma anche per tutte le situazioni di degrado presenti sul nostro territorio.

Il consigliere Gabriele Chiavacci, relatore della mozione, così spiega: "Il progetto si basa sul modello già in uso a Castelfiorentino il quale prevede l'impiego di un equipaggio formato da due operatori a bordo di una macchina della vigilanza privata incaricata.

A giudicare dagli articoli usciti in questi mesi, che raccoglievano sia il plauso della cittadinanza che dell’Amministrazione, il servizio sta funzionando bene.

Analogamente per Empoli l'idea sarebbe quella di mettere su strada due equipaggi, automontati, che effettuino sia piantonamenti dinamici che girino di controllo nelle zone critiche della nostra città come ad esempio il parco Mariambini, piazza Don Minzoni/Stazione, centro città, con lo scopo di controllare sia i beni mobili e immobili di proprietà del comune, segnalando le eventuali anomalie all'autorità di P.S..

Il servizio offerto oltre a rasserenare la cittadinanza creerebbe come si è visto a Castelfiorentino, un proficuo rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine le quali potrebbero, all'occorrenza, poter contare sull'ausilio di personale qualificato anche in situazioni delicate come risse e furti.

Ciò non significa assolutamente sostituire i corpi Polizia e Carabinieri, ma fornire un valido ausilio a questi ultimi.

Mi sono incontrato personalmente con le Guardie Giurate che operano a Castelfiorentino ed ho trovato ragazzi giovani con grande voglia di fare ed una grande professionalità.”

“A nostro giudizio, - proseguono i Consiglieri di Fratelli d’Italia Empoli Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese - il servizio in questione sarebbe utile a tamponare l'attuale carenza di personale della forza pubblica, in considerazione anche dell'iniziativa Empoli città del Natale che richiama in centro migliaia di persone.

Bene la presenza di telecamere in città, ma crediamo sia altrettanto necesaria la componente umana fatta di coloro che con il loro lavoro portano sicurezza tangibile e concreta ai cittadini. Integrare la sicurezza sul territorio con convenzioni con polizie private e associazioni non fa altro che rispondere ad una domanda di sicurezza degli empolesi a cui il PD è rimasto sordo sino ad oggi.”

Fonte: Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli