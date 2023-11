Fino a 3mila euro di contributi per gli alluvionati di Pontedera, ecco come chiedere l'aiuto

E' operativa dalla mattinata di oggi la piattaforma on line sulla quale è possibile compilare la modulistica per accedere alle misure immediate messe in campo dall'Amministrazione Comunale. Lo scopo è quello di offrire un primissimo aiuto immediato e concreto a cittadini e attività commerciali che hanno subito danni in conseguenza del nubifragio del 2 novembre scorso.

A questo link sul sito del Comune tutte le informazioni utili ( https://www.comune.pontedera.pi.it/ripar-ti-amo-pontedera-le-misure-di-primo-supporto-a-famiglie-e-attivita-colpite-dallevento-alluvionale-del-2-novembre-2023/ ) su Ripar.Ti.Amo Pontedera, il pacchetto da mezzo milione di euro messo in campo dal Comune con fondi propri per dare una risposta rapidissima dopo i fatti dei giorni scorsi.

L'intervento messo in campo dal Comune non è infatti nè sostitutivo, nè alternativo a quello ordinario, che sarà predisposto dalla gestione commissariale dell'evento di protezione civile gestito dalla Regione e le risorse stanziate non hanno funzione risarcitoria, ma costituiscono un primissimo supporto a privati, attività commerciali, pubblici esercizi ed enti del terzo settore che abbiano subito danni a causa del maltempo del 2 novembre. L'erogazione dei contributi prevede la somma di 1000 euro per i privati e di 3000 euro per attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed enti del terzo settore. Se il fabbisogno totale delle richieste pervenute andrà a superare il plafond a disposizione i contributi saranno ridotti proporzionalmente, proprio nell'ottica di coprire tutte le istanze considerate ammissibili.

https://unionevaldera.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=RIPAR_TI_AMO è il link per la richiesta per i possessori di Spid, Cie e Cns. Chi non ne è in possesso può usare questa modulistica https://www.comune.pontedera.pi.it/modulo-per-la-richiesta-del-contributo-relativo-allevento-alluvionale-del-2-novembre-2023/ mentre chi non è in grado di compilare il modulo on line può richiedere un appuntamento telefonando allo 0587299310 già a partire da lunedì mattina ( lunedì, mercoledì e venerdì 9 - 13, martedì e giovedì 10 - 12 ).

Alcune notazioni importanti: i contributi non potranno essere cumulativi e dunque è ammessa una sola domanda per una stessa unità immobiliare, che andrà presentata da proprietario, affittuario, comodatario o detentore di unità dove si sono verificati danni in conseguenza dell'evento del 2 novembre. I danni vanno documentati con materiale fotografico.

Il termine ultimo per le domande è venerdì 24 novembre alle ore 18, dopodichè seguirà una tempestiva istruttoria e la validazione delle domande per l'erogazione del contributo già entro Natale. L'ordine cronologico di presentazione non costituisce preferenza o priorità. Ricordiamo infine che è prevista l'esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico a chi dovrà montare impalcature o altre strutture per verificare staticità del tetto, grondaie o facciate dopo l'ondata di maltempo ( domande entro il 20 novembre ) e che, nei prossimi giorni, sarà attivo un conto corrente dedicato dove fare confluire donazioni da parte di privati.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa