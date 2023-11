Furto in casa a Colle, arrestati due ventenni con 7mila euro di preziosi

Arrestati due giovani di 24 e 27 anni, stranieri, accusati del furto in abitazione a Colle Val d'Elsa. I carabinieri di Poggibonsi e di Colle hanno intensificato i controlli per un aumento dei reati predatori nelle ultime settimane.

Nella tarda serata di mercoledì, è giunta la chiamata di un colligiano che aveva visto l'allarme di casa suonare per una sospetta intrusione. Sul posto sono giunte due pattuglie che hanno sorpreso vicino all'abitazione un'auto con due persone a bordo, che alla vista delle forze dell'ordine ha tentato la fuga.

Sono stati subito bloccati e i due nascondevano nell'auto 7mila euro di preziosi, oltre a materiale per lo scasso. Dopo l'arresto quest'oggi si è tenuto il processo di convalida per direttissima. Il gip ha cnvalidato e disposto la custodia cautelare in carcere per il più giovane, già gravato da precedenti penali, e i domiciliari per il secondo.