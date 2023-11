Incidente a Fiesole, auto in fiamme: 4 donne ferite

Incidente in notturna alle 2 in via Faentina di Fiesole, un frontale in cui sono rimaste coinvolte due auto di cui una andata a fuoco. A bordo delle due autovetture, due utilitarie, complessivamente 4 donne tutte italiane tra i 28 e i 40 anni.

Su di un’auto diretta a Firenze tre giovani donne, di cui due sono state trasportate in codice rosso presso l’ospedale Careggi, mentre la conducente dell’altra autovettura viaggiante in direzione Fiesole è stata trasportata in codice giallo presso lo stesso nosocomio.

Nell’impatto l’auto della donna alla guida da sola è andata a fuoco e fortunatamente la stessa è riuscita a uscire dal mezzo senza riportare lesioni o ustioni riconducibili all’incendio.

Presenti per i rilievi i carabinieri di Firenze.