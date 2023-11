Lupi Santa Croce accolgono Cuneo, Allik farà la differenza ancora?

Il piacere della sfida in un Pala Parenti che potrebbe rivelarsi l’arma in più. La vigilia di Kemas Lamipel S. Croce – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, è tutta qui. La carica di una squadra, quella di casa, che proverà ad andare ancora una volta “oltre” le difficoltà che hanno funestato questo inizio di stagione, contro le ambizioni di un team, quello avversario, sconfitto già due volte in cinque gare e che non vorrà lasciare altri punti in giro.

La partita è in programma domenica 12 novembre, con fischio d’inizio alle ore 16.00, quindi in anticipo rispetto all’orario consueto delle 18.00.

I biancorossi hanno l’obbligo di provarci, sfruttando le dinamiche positive innescate dal nuovo acquisto Karli Allik, subito “mvp” a Ortona nel primo match disputato con la maglia della Kemas Lamipel. L’energia e le giocate dello schiacciatore estone hanno trascinato un po’ tutti e la trasferta abruzzese, oltre ai primi punti della stagione, ha regalato prestazioni convincenti da parte di tutti i protagonisti scesi in campo. In settimana, peraltro, si è rivisto il capitano, Leonardo Colli, che con molta cautela ha provato ad “assaggiare” qualche pallone, in ricezione o difesa, portando ulteriori motivazioni con una presenza sempre molto gradita. La squadra di coach Bulleri non ha mai avuto la possibilità di essere al top della condizione con tutti gli effettivi ma sta comunque trovando una sua identità e dovrà sfruttare le possibilità offerte da ogni gara, contro qualunque avversaria, se vorrà velocemente risalire la china della classifica.

Cuneo, dal canto suo, dopo le delusioni della passata stagione, ha allestito un organico in grado di primeggiare nel campionato di A2 Credem Banca, affidandolo allo stimato tecnico Matteo Battocchio. Le uniche conferme in sestetto hanno riguardato due “mostri sacri” come l’esperto e decorato Iacopo Botto, schiacciatore di posto 4, e il centrale d’attacco Lorenzo Codarin. Nel ruolo di regista, è arrivato il siciliano Daniele Sottile, classe 1979, un’istituzione del volley azzurro, medaglia di bronzo agli Europei del 2015 e d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016, 25 stagioni di Superlega alle spalle (non è un errore, 25). In diagonale con lui, Mads Jensen, danese, reduce da tre stagioni, sempre in Superlega, con Verona: nell’ultima uscita, contro Pineto, ha messo giù 29 punti. Al centro, con Codarin, giocherà Marco Volpato, “bandiera” di Padova, squadra nella quale ha militato per 11 stagioni. In banda, possono scendere in campo sia Matteo Gottardo, classe 2001, arrivato dalla Lube, che Charalampos Andreopoulos, stessa età ma proveniente dalla Prisma Taranto. Nel ruolo di libero, l’ex Diavoli Rosa Matteo Staforini, nato nel 2003 e già in Superlega per tre stagioni con le maglie di Milano e Cisterna.

Ex di turno del match (e che “ex”), Manuel Coscione, cuneese, e Simone Parodi, atleti che a Cuneo hanno vinto e fatto la storia.

Alla vigilia del match si è tenuta la rituale conferenza stampa, ospitata questa volta dal Centro Medico Sirio (www.centromedicosirio.it), “medical sponsor” con sedi a S. Miniato, in via Aporti e in via Guerrazzi. Sono intervenuti il coach e lo schiacciatore Brucini.

Michele Bulleri: “L’ultima sfida che abbiamo giocato al Pala Parenti è stata quella con Ravenna. Nell’occasione non abbiamo disputato una bella prestazione quindi sicuramente ci sarà voglia di reagire e di dimostrare al nostro pubblico i miglioramenti portati dal lavoro che svolgiamo quotidianamente in palestra”.

Nicolas Brucini: “Sicuramente le emozioni prima della partita di Ortona erano diverse dal solito, perché avevamo bisogno di punti e molta voglia di portarli a casa. L’arrivo di Allik ci ha dato un po’ di fiducia in più. Ringrazio per le opportunità che ho avuto in questo avvio di stagione, anche se non mi aspettavo arrivassero così presto. Ho cercato e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra”.

Arbitri dell’incontro: Clemente Andrea, Merli Maurizio

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo: 2 Codarin Lorenzo, 3 Gottardo Mattia, 5 Sottile Daniele, 6 Colangelo Edoardo, 7 Giordano Simone, 8 Bristot Leonardo, 9 Giacomini Federico, 11 Botto Iacopo, 12 Jensen Mads, 13 Andreopoulos Charalampos, 15 Staforini Matteo, 17 Coppa Alessandro, 23 Cioffi Massimiliano, 90 Volpato Marco.

Fonte: Lupi Santa Croce