Il ricordo della maestra Claudia Fabiani nel laboratorio di scienze della scuola Leonardo

E' stato inaugurato stamattina, sabato 11 novembre 2023, il laboratorio intitolato alla maestra Claudia Fabiani, alla scuola primaria Leonardo da Vinci di Empoli, mancata tre anni fa e nasce con il preciso intento di rendere omaggio a questa figura eccezionale della scuola, appassionata di scienza e non solo, attenta ai bisogni dei bambini e consapevole che un insegnamento significativo passa attraverso il fare concreto, la lentezza, l'ascolto, la partecipazione di tutti.

È stata lei a introdurre nell’Istituto la metodologia dei Laboratori del Sapere Scientifico e il modo migliore per ricordarla è stato quello di dedicarle il luogo dove i suoi insegnamenti possano continuare a realizzarsi.

Sono intervenuti alla mattinata: l’assessore alle manutenzioni, Adolfo Bellucci in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Marco Venturini, Dirigente Scolastico I.C. Empoli Est, Carlo Fiorentini, Coordinatore del Comitato Scientifico L.S.S., Cristina Viti, Referente di Istituto Laboratori del Sapere Scientifico.

I Laboratori del Sapere Scientifico sono un'azione di sistema della Regione Toscana volta a rendere significativo l'insegnamento delle Scienze dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. Si cerca, in pratica, di mettere in atto una modalità innovativa di insegnamento, in consonanza con il cammino della psicologia dell'educazione, che valorizzi l'operare concreto e, attraverso un percorso di consapevolezza, porti i bambini e i ragazzi all'elaborazione dei concetti. Un insegnamento che abbandona la didattica di tipo trasmissivo e vede il bambino al centro del processo di apprendimento, che recupera tempi distesi, che ascolta i bisogni di ciascuno ed è, pertanto, altamente inclusivo.

I Laboratori del Sapere Scientifico sono attivi in molte scuole del territorio, e sono una linea di indirizzo del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Empoli Est. La loro efficacia è confermata dall'interesse costante dei bambini e dal successo formativo anche degli alunni più fragili.

