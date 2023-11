Pranzo dell'Olio e Castagnata tra gli appuntamenti de La Calamita Fucecchio

Il Centro di Aggregazione entra nel vivo dell’autunno con il “Pranzo dell’olio” previsto per domenica 19 novembre alle ore 12.30 (per info e prenotazioni contattare Eligio 3478684481 oppure Saro 3408520075). Non solo “il pranzo dell’olio” ma tanti eventi arricchiranno il programma del Centro di piazza d’Acquisto in questo mese prenatalizio; si tratta della “castagnata” per la festa dell’oratorio parrocchiale sabato 18 novembre a partire dalle ore 16.30 e della serata danzante di domenica 19 novembre alle 19.00 (per info contattare Alessandro 3391749762). Tanti appuntamenti conviviali per trascorrere il fine settimana avvolti dal calore del Centro, che, come dicono i Responsabili de La Calamita odv, “non è altro che la somma di tutte le persone che lo frequentano, dai volontari ai bambini che si divertono, dagli adolescenti che approfondiscono i propri interessi artistici a chi si riunisce per dedicarsi agli hobbies preferiti, dagli anziani che lo vivono come luogo di svago ai ragazzi che crescono nel nome della solidarietà; il Centro è una famiglia dove ciascuno è importante nella propria diversità”.