Russo Parenti, una vita imperdibile: la storia dell'ex partigiano santacrocese in un libro

Una chiacchierata tra amici diventa la testimonianza di una pagina di storia. Il 15 novembre alle ore 18 alla Casa delle associazioni (in Corso Mazzini 68) sarà presentato il libro "Russo Parenti: storie di una vita imperdibile", a cura di Francesco Ciaponi e Jlenia Di Blasi.

Il volume nasce da una serie di incontri svolti più di venti anni fa nelle stanze della Biblioteca Comunale A.Puccini, tra Francesco Ciaponi e Russo Parenti, partigiano, militare, politico, dipendente pubblico, scomparso il 29 agosto 2014.

"La fame, la povertà, la tragedia oggi fortunatamente non ci appartengono ed è per questo che i giovani stanno lontano dai campi di battaglia. Non era il nostro caso" dice Parenti nel libro.

La presentazione sarà introdotta dalla sindaca Giulia Deidda e dall'assessora alla Cultura Elisa Bertelli, saranno presenti i due curatori del volume, parteciperanno Renzo Parenti, figlio di Russo e Osvaldo Ciaponi, presidente Anpi Santa Croce sull’Arno.

"Russo Parenti ha vissuto i momenti principali della storia di Santa Croce del secolo scorso, attraverso i suoi ricordi possiamo vedere un affresco della comunità santacrocese del Novecento: momenti di vita quotidiana si intrecciano alla storia di un paese e di un'intera nazione, anche nelle fasi più tragiche come quelle del fascismo e della guerra. Parenti ha lottato per difendere i valori della democrazia e dell'antifascismo, valori in cui ha creduto per tutta la vita, rappresentando un impegno civile e politico importante da raccontare e ricordare" commentano la sindaca Deidda e l'assessore Bertelli.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno