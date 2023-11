Si rinnova la Farmacia comunale di San Donato, 270mila euro di investimento

Completo restyling della farmacia comunale n. 2 di San Donato che, grazie all’importante investimento dall'Azienda Speciale Farmacie di San Miniato, che ha stanziato 270mila euro di risorse proprie, e con l’adesione al bando di sviluppo promosso dall’Agenzia della coesione territoriale, per il quale sono stati assegnati 42mila euro, ha cambiato look a tutta la sede. Ad inaugurare le nuove stanze sono stati il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il presidente dell'Azienda Speciale Farmacie Andrea Gronchi, il direttore dell'Azienda Speciale Farmacie Luigi Giglioli con il cda e il parroco don Mario Brotini, alla presenza di tanti cittadini e cittadine di San Donato.

"Abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto da destinare al consolidamento delle farmacie rurali, come quella di San Donato, finanziato nell’ambito del PNRR, un'opzione che ci ha consentito di accedere a queste importanti risorse - spiegano il presidente di ASF Andrea Gronchi e il direttore di ASF Luigi Giglioli -. Abbiamo impiegato questi fondi per avere una farmacia più tecnologica, al pari della farmacia n. 1 di San Miniato Basso, con un moderno magazzino automatizzato, un impianto di telemedicina che consentirà alla farmacia di San Donato di diventare un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, e un punto sanitario di prima istanza dove potranno essere realizzati analisi di primo livello, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, con risposta e refertazione on line e tele-assistenza, in caso di necessità. La possibilità di accedere a questi nuovi servizi di secondo livello consentirà ai cittadini di poter accedere a servizi di qualità ospedaliera direttamente sotto casa, con costi contenuti e, soprattutto, in tempi rapidi". Nella farmacia di San Donato, entro la fine dell’anno, verrà anche installato un defibrillatore semiautomatico da esterno, in modo da cardio proteggere l’area e consentire che la farmacia diventi ancora di più un primo punto di interfaccia con il Sistema Sanitario Nazionale. La farmacia è stata rinnovata negli spazi e negli arredi, consentendo una maggiore ampiezza espositiva e una maggiore possibilità di scelta per il cittadino, oltre ad offrire un migliore e più efficiente sistema di condizionamento e ricircolo dell’aria, anche alla luce dell’esperienza del Covid19.

"Speriamo che la cittadinanza e i nostri clienti apprezzino l’impegno e la ricerca del miglioramento ed efficientamento continuo che caratterizzano l’operato di questo consiglio di amministrazione e di tutta l’Azienda Speciale Farmacie - concludono il presidente Gronchi e il direttore Giglioli -; siamo sicuri che i cittadini e le cittadine continueranno ad apprezzare la professionalità dei nostri dipendenti, professionisti della salute, a cui, da domani, potranno rivolgersi con ancora più fiducia, nella certezza che tutte le farmacie, ma ancora di più quelle pubbliche, rivestiranno un ruolo centrale nella prevenzione e nella tutela di salute e benessere".

"La farmacia di San Donato aveva bisogno di essere modernizzata e potenziata, alla luce delle necessità che la cittadinanza, in crescita in questa zona, stava manifestando - dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Dopo l'esperienza più che positiva della modernizzazione della nuova farmacia di San Miniato Basso, il consiglio dell'Azienda Speciale Farmacie, in accordo con l'amministrazione, si è subito messo al lavoro per potenziare anche questa sede. L'esperienza del Covid ci ha insegnato molto su ciò che questi presìdi sanitari significano per la popolazione e per il territorio, mostrandoci quali siano le necessità principali per l'utenza e quali siano i servizi sui quali è necessario concentrarsi. Ringrazio il presidente, i membri del consiglio, il direttore, le dipendenti e i dipendenti, perché sono in prima linea ogni giorno, svolgendo un servizio fondamentale per la comunità".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa