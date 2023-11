Si scatenano i no-vax nel post Pd per l'antitetanica dopo l'alluvione

È bastato un post su Facebook in cui si invitano gli alluvionati e i volontari a vaccinarsi contro il tetano per rivedere i violenti commenti no vax con svastiche e offese. È accaduto ieri a Simona Querci, membro della segreteria dei democratici toscani.

"Nonostante la fine della pandemia da Covid, avvenuta soltanto grazie ai vaccini, abbia mostrato coi fatti la sconfitta delle teorie no-vax, adesso le vediamo rispuntare addirittura contro l’antitetanica, utile a evitare eventuali infezioni dal fango. E con i soliti metodi: prendendo di mira con centinaia di commenti, svastiche fotomontate sulla fronte e pesanti offese chi, come Simona usa la propria pagina Facebook per informare i suoi concittadini. Siamo solidali con lei e, come fatto in questi giorni, continueremo tutti ad usare i nostri canali per invitare alla vaccinazione come suggerito dalla Asl" dice la segreteria dem toscana in una nota.