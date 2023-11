Altobelli e Bollini, due campioni del calcio, diventano ambasciatori del tartufo

Da oggi il tartufo bianco di San Miniato può contare su due nuovi ambasciatori decisamente prestigiosi: il campione del mondo 1982 Alessandro “Spillo” Altobelli e l’allenatore dell’under 20 Alberto Bollini (e campione d'Europa con l'under 19) sono stati insigniti dal presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli di questo titolo onorifico che impegna a promuovere il valore della pepita bianca sanminiatese nel mondo. Onorificenze che in passato sono state consegnate a personalità di altissimo livello: da Giorgio Napolitano a Cristiano Ronaldo, da Andrea Bocelli a Vincenzo Nibali, passando per Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Carlo Conti, Giorgio Panariello e molti altri. Altobelli e Bollini si sono prestati ai classici selfie di rito dai fan e poi a essere intervistati dal giornalista Gianmarco Lotti, un colloquio nel quale si sono lasciati andare a succosi aneddoti che hanno incuriosito il pubblico e suscitato numerosi applausi.

Altobelli – originario di Sonnino, città gemellata con San Miniato – ha ovviamente ricordato la sua più grande impresa, il Mundial 1982: “Cosa avrei potuto sognare di più che giocare una finale del mondiale, segnare e vincere? Eppure io sono partito da un paese dove non c’era nemmeno il campo da calcio e sono diventato campione del mondo, per cui dico a tutti e soprattutto ai giovani di credere nei propri sogni e metterci tutta la volontà per realizzarli”.

Bollini, invece, in estate si è laureato campione europeo con l’under 19 a Malta: “Ho la fortuna di aver trasformato la mia passione in un lavoro e per questo posso reputarmi un privilegiato. Rappresentare l’Italia è da pelle d’oca, una grande responsabilità: ai giovani dobbiamo restituire quel senso di divertimento che fa la differenza nell’approccio a qualsiasi sport e insegnare crescendo l’importanza di concretizzare per arrivare ai risultati”.

Alla cerimonia a Casa Tartufo ha partecipato anche Renzo Ulivieri, sanminiatese e presidente dell’Asso Allenatori. Complessivamente, nonostante un meteo ballerino nella mattinata e nel primo pomeriggio di domenica 12, le strade del centro storico si sono man mano riempite di visitatori grazie alle tante iniziative inserite nel programma del primo weekend della Mostra Mercato: visite guidate, mostre, incontri, dibattiti, concerti, musei aperti e dimostrazioni di caccia al tartufo, oltre ovviamente a tutto il panel enogastronomico che ruota attorno al tartufo. La Mostra andrà avanti nei prossimi due weekend: 18-19-25-26 novembre nelle strade e nelle piazze del centro storico. Per visitarla c’è la navetta che parte unicamente da via Guerrazzi (Centro Sirio) e arriva in piazza Dante senza fermate intermedie, dalle 10 alle 23.30.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa