Condannato a Firenze, fuggì dall'Italia: arrestato 're' della droga

Gli stavano dando la caccia da mezzo mondo, è stato catturato a Istanbul con un input decisivo da Firenze. I poliziotti del Sisco hanno arrestato Dritan Rexhepi, narcotrafficante di origini albanesi che era stato condannato in Toscana ma era evaso dal carcere.

Il pericoloso latitante è stato scovato in un appartamento della metropoli turca. Stando a La Nazione, l'Italia avrebbe chiesto l'estradizione. Rexhepi mise in piedi un racket di rapine e traffico internazionale di droga, poi venne condannato a sedici anni dal tribunale di Firenze, finì in carcere a Voghera ma nel 2011 fuggì. Arrestato di nuovo in Belgio, anche da lì è fuggito per scappare in Sudamerica, da dove comandava il suo 'impero'.