Assaltano la tramvia in movimento e la imbrattano con lo spray

Un gruppo di persone in tuta bianca ha effettuato un blitz alla tramvia a Firenze nella mattinata di domenica 12 novembre. Alla fermata di viale Redi il gruppo di quattro-cinque persone ha ostruito i binari e imbrattato con lo spray la tramvia, sia la carrozzeria sia il vetro anteriori. Sarebbero state tracciate scritte come "No al terrorismo" e "Calma apparente" sui vagoni. Avvisate le forze dell'ordine. La digos indaga sull'atto, che è durato circa un minuto. Non ci sono feriti.

"Gest condanna fermamente quanto accaduto oggi ai danni di una vettura della T2: un blitz che poteva mettere in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri e che ha danneggiato un'intera vettura - si legge in una nota dell'azienda di gestione del servizio tramvia - Al momento non risultano scritte contro la tramvia, ma sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Le stesse forze dell'ordine hanno chiesto di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza, grazie alle quali siamo fiduciosi che gli autori di questi gesto non la faranno franca".