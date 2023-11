Batistuta sarà a Empoli per 'Metti in campo il cuore'

Gabriel Omar Batistuta sarà in quel di Empoli per 'Metti in campo il cuore'. Il centravanti della Fiorentina, uno dei campioni calcistici più amati e apprezzati degli anni Novanta in Serie A, sarà presente sabato 18 novembre allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Alle 20.45 si giocherà la partita benefica organizzata dal Movimento Shalom con la nazionale cantanti contro Shalom-Campioni del Cuore, saranno presenti tantissimi volti noti della musica, dello sport e dello spettacolo. Ci sarà anche Batigol.

Batistuta giocherà e scenderà in campo, chissà se terrorizzerà le difese come faceva un tempo in maglia viola...

Per i Biglietti su Vivaticket o a Shalom tel 0571400462.