Cento anni per il professor Mumolo, festa a Livorno

Festeggia 100 anni il prof. Francesco Mumolo, nato ad Adelfia, in provincia di Bari, l'11 novembre 1923.

Laureato all'Università di Napoli in scienze della navigazione e scienze marittime, è stato in servizio sul cacciatorpediniere Grecale per poi passare all'insegnamento, prima a Savona e Genova poi a Livorno, dove è rimasto. Negli anni '50 all'Istituto Nautico Capellini ha conosciuto la futura moglie, la prof.ssa Laura Leonardini. Hanno avuto tre figli: Gloria, Giovanni e Paolo, e poi quattro nipoti. Negli anni '70 Francesco è diventato preside del Nautico, ininterrottamente fino al pensionamento al compimento dei 70 anni, nel 1993.

Ha pubblicato saggi e studi importanti ed ha approfondito la storia dell'istruzione pubblica a Livorno, ha introdotto per primo l'automazione nella scuola portando il Nautico di Livorno ad essere il primo in Italia per innovazione, ma soprattutto ha amato la scuola e i suoi alunni come figli, sacrificandosi sempre per il loro bene.

E il mondo della scuola non lo ha mai dimenticato: per questo importante compleanno l'Istituto Cappellini ha organizzato oggi [sabato] alle ore 11 una "cerimonia a sorpresa" alla quale parteciperanno tanti ex allievi e importanti personalità del mondo della nautica e della logistica livornese.

Il sindaco Salvetti ha inviato a Francesco una scatola di pasticcini con gli auguri della città.