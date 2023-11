Computer Gross batte un colpo: Spezia finisce ko

Gli diranno che si vince e si perde in dieci, gli diranno che il suo errore vale lo stesso di almeno altri cinque commessi prima dagli avversari, gli diranno che non è da questi particolari che si giudica un giocatore ma Carpani, ogni volta che sentirà rammentare Empoli, si sentirà addosso la sconfitta per quel madornale errore da sotto che, a 6 secondi dalla fine sul 65-63, decide la sfida fra Use Computer Gross e Spezia. Finisce 67-63 per i biancorossi. Come sarebbe finita se quell’azione fosse diventata un canestro nessuno lo sa, meglio quindi fermarsi a quanto si sa, ovvero ad una vittoria di quelle che fanno un gran bene perché dimostrano che hai cuore e che sei un gruppo vero. Nello sport si dice che sono punti che valgono doppio ed in fondo è davvero così, anche perché, come se non fosse bastata una settimana travagliata, ci si è messo pure il polpaccio di De Leone che ha continuato a fare capricci e l’Use senza di lui vuol dire una squadra senza il suo punto di riferimento dentro il pitturato. Non a caso Spezia chiude l’area, sfida al tiro i rivali e ci riesce pure bene visto l’8/29 dall’arco di Sesoldi e compagni ma poi, quando la componente tecnica si ferma, arriva quella umana, quelle doti che i biancorossi dimostrano di avere una volta di più e che, appunto, ne fanno un gruppo vero.

Scocchera ha il problema Rajacic fermo per infortunio, ma Spezia entra comunque bene in una partita nella quale coach Valentino è costretto a giochi di prestigio coi quintetti. Fatto sta che Sakalas, lituano dalla mano sopraffina, firma il 5-11 a cui replicano prima Giannone, poi Quartuccio ed infine Cerchiaro che impatta a 13. Curiosamente Spezia commette il primo fallo dopo oltre 9 minuti, spia che l’Use, dentro, ci va poco o niente. Al 10’ siamo 13-18 e Spezia riallunga subito fino al 17-24 provocando la reazione di Sesoldi con la tripla del 20-24. Il sorpasso lo firma Baccetti (28-27) e qui la Computer Gross allunga un po’ col più 4 di Quartuccio che all’intervallo diventa più 1: 36-35.

Dopo il ritorno in campo l’Use da la sensazione, dopo un paio di minuti di prendere coraggio, sul 42-38, ma due errori banali tolgono questa speranza tanto che Spezia risorpassa prima che Mazzoni non faccia lo stesso: 48-46. Sono tutti scarti minimi che fanno capire che tutto sarà rimandato al parziale finale che inizia sul 52-51. Quartuccio punzecchia i rivali col 57-53 e qui ci sono almeno tre errori da sotto dei biancorossi che, probabilmente, avrebbero fatto soffrire meno e poi sentire meno in colpa Carpani. A suonare la carica per il finale è il solito Luca Giannone. Con due penetrazioni segna 5 punti per il 64-60 che, dopo una bella ed importante azione difensiva, Quartuccio trasforma dalla lunetta nel 65-60. A 100 secondi dalla sirena Sakalas segna il 65-62 ma, dopo un errore biancorosso, sfida Rosselli nell’uno contro uno senza riuscire a batterlo. Lo stesso Rosselli sbaglia la tripla del Ko e Tintori mette il libero del 65-63 a 50 secondi dalla sirena. Sesoldi sbaglia quando di secondi ne mancano 22 e qui ecco che Carpani riceve sotto ma, liberissimo, sbaglia il più comodo degli appoggi. Spezia non può che commettere fallo e Cerchiaro è glaciale: 67-63.

Il Pala Sammontana resta imbattuto. La festa è ancora qui col pubblico che finisce cantando: tutti a Castello. Inizia la settimana del derby.

67-63

USE COMPUTER GROSS

Giannone 21, Sesoldi 9, De Leone ne, Baccetti 5, Rosselli 5, Mazzoni 8, Cerchiaro 8, Fogli ne, Quartuccio 11, Ramazzotti ne, Tosti ne, Regini ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BASKET SPEZIA

Carpani 13, Filippo Paoli 7, Matteo Paoli 16, Gaspani ne, Cozma ne, Steffanini, Fazio, Pietrini, Sakalas 19, Tintori 8. All. Scocchera (ass. Toffi)

Arbitri: Cirinei di Pisa e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 13-18, 36-35 (23-17), 52-51 (16-16), 67-63 (15-12)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa