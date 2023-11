Furti nei supermercati del Fiorentino, due denunce

Due uomini sono stati denunciati dalla polizia a Firenze nel weekend per furto aggravato in due esercizi commerciali diversi. Intorno alle 1 di sabato, al supermercato Coop di via Salvi Cristiani, è stato bloccato con più di dieci euro di merce non pagata un uomo di origini peruviane. L'uomo è stato denunciato sia per il furto, sia perché irregolare in Italia. Intorno alle 18 altro episodio simile c'è stato a Sesto Fiorentino in via Petrosa in un negozio di generi alimentari. Preso e denunciato per furto un italiano di 57 anni che aveva rubato merce per un valore di 51 euro.