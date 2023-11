Gialloblu Castelfiorentino batte Pallacanestro Colle

Un risultato mai in discussione per una gara sempre in controllo. Dopo lo stop sul parquet del Costone Siena, il Gialloblu Castelfiorentino torna alla vittoria di fronte al pubblico di casa ai danni della Pallacanestro Colle, che cade al PalaBetti sul punteggio di 73-59. Per la formazione di coach Dario Chiarugi si tratta dunque del quarto squillo nelle prime cinque partite, due punti importanti che servivano a maggior ragione dopo l’amara sconfitta arrivata in volata in terra senese.

Con quattro uomini in doppia cifra (Iserani, Zampacavallo, Turini, Flotta) i gialloblu prendono subito in mano l’inerzia del match, che di fatto non lasceranno mai, chiudendo il prima quarto sul 14-6. Un divario che nelle successive frazioni i locali gestiscono viaggiando più o meno sulle dieci lunghezze di vantaggio fino al quarantesimo, intervallate da qualche tira e molla che però non mina mai il saldo controllo castellano. Dopo il passaggio a metà gara sul 30-21, nella seconda parte l’inerzia non si sposta e i gialloblu sono bravi a rispedire al mittente gli assalti di Colle, per poi allungare definitivamente nel finale.

Prossimo impegno mercoledì 22 novembre, alle 21.15, sul parquet del Libero Basket Siena.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO COLLE 73-59

Tabellino: Zampacavallo 12, Ciampolini 2, Flotta 12, Cavini 6, Turini 12, Iserani 18, Caggiano 2, Buti 5, Dragoni 3, Talluri J. 1, Talluri T., Cetti. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 14-6, 30-21 (16-15), 52-43 (22-22), 73-59 (21-16)

Arbitri: Giannini di Empoli, Parigi di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa