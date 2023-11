Kemas Lamipel di serie B ko con la Sestese

La Kemas Lamipel di serie B non ripete la prestazione super di sette giorni prima contro la capolista Tuscania, e si arrende in tre set ad un’altra formazione molto ben organizzata e ambiziosa, la Maxitalia Jumboffice Sestese. I giovani biancorossi, privi dell’indisponibile Riccardo Gatto, hanno giocato alla pari soltanto la prima frazione, trovando addirittura il set-point, sprecato con un errore in attacco. Volato in mano ospite il primo set, gli entusiasmi si sono raffreddati e la squadra ha faticato a reggere l’urto di un sestetto, quello ospite, fornito di individualità di eccellenza, dallo schiacciatore Della Volpe all’opposto Catalano, letale dai nove metri e dalla seconda linea. Pagliai ha dato spazio a tanti ragazzi, cercando varie soluzioni, ma la Sestese non si è fatta più riprendere, trovando al Pala Parenti tre punti importanti per la propria classifica. I Lupi, dal canto loro, dovranno essere bravi a lasciarsi alle spalle questa partita e a ripartire con lo spirito giusto già da sabato prossimo in quel di Orte.

Formazioni iniziali. Kemas Lamipel in campo con Giannini in regia, Matteini opposto, in banda Petratti e Brucini, centrali Russo e Baldini, Gabbriellini libero. Sestese risponde con Corti in regia, Catalano opposto, Della Volpe e Carminati, Buoncompagni e Giacomelli centrali, De Cristofaro libero.

1 set. Il primo minibreak è ospite, 8-10. Una bella combinazione tra Giannini e Brucini riporta la palla ai padroni di casa. Il pareggio arriva per una palla attaccata fuori misura da Carminati, 16-16. Petratti gasa il Pala Parenti con una diagonale stretta da paura, 19-19, ma sull’azione successiva è ancora la squadra ospite a rimanere avanti con la seconda linea di Catalano. Il punto numero 20 per i Lupi è una “pipe” di Brucini. Della Volpe sbaglia al servizio, sull’azione successiva Pagliai prova Camarri a muro ma la coppia arbitrale rileva un’invasione. 21-22, time-out per i biancorossi. Sbaglia anche Buoncompagni e poi Catalano, i ragazzi di Pagliai ne approfittano e si giocano il set dal 23-23. Brucini spacca la palla per il 24-23, poi lo stesso schiacciatore manca il colpo del k.o. e si va ai vantaggi. Una battuta di Ammannati, entrato al posto di Carminati, mette in crisi la seconda linea di casa e sul proseguimento dell’azione Della Volpe trova il primo set-point per la Sestese. Ancora Ammanati al servizio, ancora tra zona 5 e zona 6: stavolta è ace diretto. 24-26, 0-1 Maxitalia.

2 set. Catalano al servizio mette subito in chiaro le cose, 2-5. La panchina di casa corre ai ripari chiamando la prima sospensione. L’opposto non si ferma e continua a picchiare dai 9 metri, assistito dal buon muro dei compagni, che non lasciano passare niente. I Lupi riprendono il servizio sul 3-8. Angioli rileva Matteini per una intera rotazione. I padroni di casa combattono e cercano il controbreak per riportare il set in equilibrio. Sull’8-14 rientra Matteini. La Sestese, però, prende ritmo e aumenta il vantaggio, sfruttando qualche indecisione ospite in fase di ricostruzione e in battuta (15 gli errori rilevati a fine gara). Sul 10-17 Pagliai prova Garibaldi al posto di Petratti; entra anche Gallina, al servizio. Proprio Garibaldi trova un grande ace sul 12-20, ma l’inerzia del set è ormai tracciata e gli ospiti vanno a chiudere senza difficoltà. 18-25, 0-2 Maxitalia.

3 set. La Kemas Lamipel riparte con lo stesso sestetto, la Sestese anche e per di più con Catalano in battuta. Sullo 0-4 coach Pagliai prova a interrompere la serie con un time-out e ci riesce, perché il pallone successivo è ricevuto correttamente e messo a terra da Brucini. La Sestese sbaglia poco e questo scoraggia i padroni di casa, richiamati subito dalla panchina con la seconda sospensione (4-10). Angioli rileva Brucini e Matteini suona la carica mettendo a terra il punto e bissando qualche azione dopo con un indovinato mani e fuori. Il “gap” nel punteggio, però, non si riduce e la Maxitalia continua a veleggiare tra + 6 e +7, forte di un cambiopalla solido e di una buona lettura muro-difesa, con tante soluzioni per la ricostruzione. Angioli trova una “bomba” dalla battuta, 10-15, poi la mette fuori di pochissimo. Camarri rileva Baldini al centro della rete. Giannini smarca bene Petratti, 12-17. Montini e Gallina entrano in doppio-cambio. La Sestese, però, si porta subito sul 12-20 con un pallonetto velenoso di Catalano e la gara scivola verso la fine senza particolari acuti, con gli ospiti in controllo. 17-25, 0-3.

Kemas Lamipel S. Croce-Maxitalia Jumboffice Sestese 0-3

Parziali: 24-26, 18-25, 17-25.

Kemas Lamipel S. Croce: Brucini 13, Gabbriellini, Russo 3, Matteini 10, Angioli 3, Petratti 8, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi 1, Baldini, Camarri N. All. Pagliai

Maxitalia Jumboffice Sestese: Giacomelli 5, Ammannati 6, Badii, Benini, Carminati 3, Nuti 1, Catalano 20, Della Volpe 10, Bruni, De Cristofaro, Goncalves Maria Neto, Corti 2, Buoncompagni 4, Ceccherini. All. Marchi

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa