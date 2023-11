Lucca da Oscar: set in città con Dustin Hoffman e Helen Hunt

Lucca si appresta a ospitare la più grande produzione cinematografica della sua storia, senz'altro la più importante dato che saranno presenti due premi Oscar. Helen Hunt e Dustin Hoffman gireranno il nuovo film del pluripremiato regista Peter Greenaway: arriva la conferma sulla presenza dei due attori statunitensi.

Nei giorni scorsi erano avvenuti i casting per le comparse, adesso filtrano novità per il film dal provvisorio titolo "Lucca Mortis". Hoffman, il cui nome circola da tempo, sarà affiancato da Hunt: lui ha vinto due statuette per "Rain Man" e "Kramer contro Kramer", lei per "Qualcosa è cambiato". La trama ancora è top secret ma pare che possa trattare di un uomo anziano americano che a Lucca rivive i suoi ricordi, tra cui quelli legati all'11 settembre.

Le location saranno sparse per tutto il centro di Lucca, con protagoniste senza dubbio le mura e piazza Anfiteatro. Le riprese dovrebbero partire tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.