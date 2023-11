Napoli-Empoli, 0-1: Impresa dell'Empoli! Tre punti d'oro per Andreazzoli

Le due parole chiave che hanno fatto quest'oggi la differenza in favore dell'Empoli sono senza dubbio 'attenzione' e 'organizzazione'. Andreazzoli ha sorpreso nuovamente con una formazione inedita che si è poi rivelata funzionale per l'esito della gara. Buona la prova in mezzo al campo sia di coloro che sono partiti dall'inizio sia di quelli che sono poi subentrati. Anche in difesa un'ottima prestazione a livello di solidità e attenzione difensiva. Gli azzurri hanno trovato il modo di arginare le controffensive della squadra di Rudi Garcia attraverso una pressing costruito con parsimonia aggressività.

Da segnalare l'ennesima prestazione fondamentale di Berisha che con le sue parate ha impedito al Napoli di trovare la via del gol. L'Empoli sale ora a quota dieci punti in classifica uscendo dalla zona retrocessione e agganciando l'Udinese. Dopo la sosta al Castellani arriverà invece il Sassuolo di Dionisi che si trova a quota 12 punti in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza.

IL TABELLINO

Napoli-Empoli 0-1

Napoli (4-2-3-1): Gollini 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 6, Olivera 6 (39' st Mario Rui sv); Anguissa 6 (27' st Cajuste 5), Lobotka 6; Politano 6 (27' st Lindstrom 6), Raspadori 5,5, Elmas 5 (9' st Kvaratskhelia 6); Simeone 5 (9' st Zielinski 5,5).

Allenatore: Garcia 4,5

Empoli (4-3-1-2): Berisha 7,5; Bereszynzki 6 (18' st Ebuehi 7), Ismajli 6,5, Luperto 6,5, Cace 6,5; Fazzini 6 (26' st Kovalenko 7), Ranocchia 6 (35' st Grassi 6), Maleh 6,5; Cambiaghi 6 (18' st Gyasi 6); Cancellieri 6,5 (35' st Maldini 6), Caputo 5,5.

Allenatore: Andreazzoli 7

Arbitro: Prontera

Marcatori: 45'+1 st Kovalenko (E)

Ammoniti: Cancellieri (E), Cajuste (N)

LA CRONACA

L'avvio di partita è molto più equilibrato di quanto ci si potesse attendere, ma al 12' arriva subito una doppia grande chance per i padroni di casa: Politano si sposta sul sinistro e calcia a giro da fuori area, trovando la grande risposta di Berisha. Sul corner che ne consegue è imperioso lo stacco di Anguissa, ma il portiere albanese si supera ancora e nega il vantaggio agli azzurri. L'Empoli non rinuncia a giocare e al 22' spaventa due volte Gollini: prima Cancellieri calcia a lato di poco, poi è il portiere ex Atalanta ad anticipare per un soffio Caputo in uscita bassa. Il Napoli è padrone del pallone, ma la sua manovra è un po' macchinosa e fatica a trovare sbocchi offensivi verso Simeone, che al 28' butta in rete uno dei primi palloni giocabili, ma in evidente fuorigioco confermato dal Var. Il match è molto vivo e al 35' Gollini deve ancora mettersi in mostra su una conclusione improvvisa di Cambiaghi: grande riflesso sul primo palo e pericolo sventato. Un Napoli tatticamente un po' confuso e poco incisivo rientra nello spogliatoio sullo 0-0.

La squadra di Garcia prova ad alzare i ritmi a inizio ripresa, ma dopo qualche minuto il tecnico torna sui suoi passi, inserisce Kvaratskhelia e Zielinski e ripropone il 4-3-3 atteso alla vigilia. Il georgiano prova subito a mettersi in mostra, ma di occasioni concrete non se ne vedono fino alla mezzora, quando il neo entrato Lindstrom trova una gran conclusione da fuori, ma trova anche un impeccabile Berisha. Il portiere dei toscani è super anche al 79' sul potente sinistro di Kvaratskhelia e soprattutto all'89': è ancora Kvara ad andare vicinissimo al gol, ma l'albanese è strepitoso a blindare la porta col piede sinistro. Sembra tutto apparecchiato per uno 0-0, ma al 91' arriva la doccia gelata per il "Maradona": gran discesa di Ebuehi sulla destra, palla all'indietro per Kovalenko che si inventa una conclusione stupenda, che bacia il palo e beffa Gollini.