Rotary Empoli, eletti presidente e consiglio direttivo

Giovedì 9 Novembre 2023 si è svolta, nei locali del Ristorante Cucina S.Andrea a Empoli, la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 25/26 e del Consiglio Direttivo per l'annata rotariana 24/25 che affiancherà il Presidente nominato Roberto Gelli. Dopo le comunicazioni rotariane, il Presidente Andrea Cantini ha nominato la commissione elettorale affidandone la presidenza ad Alessandro Papanti, con segretaria Simona Troiano e scrutatrice Martina Biondi. Si sono svolte così le operazioni di votazione con successivo scrutinio, che ha dato i seguenti risultati: Presidente per l'A.R, 25/26 è stato nominato l'avvocato Giovanni Calugi , mentre il consiglio direttivo, sotto la presidenza Roberto Gelli, sarà così composto: Vicepresidente Valentina Cioli, Segretario Maurizio Leschiera, Prefetto Giovanni Petralli, Tesoriera Alessandra Nacci, Consiglieri Luca Bartali, Elisa Castellani, Francesco Minoli e Alessandro Montelione.

I numerosi socie e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia

La serata si è conclusa con un brindisi augurale e con le parole di Giovanni Calugi che ha ringraziato per la fiducia accordatagli da tutti per questo incarico prestigioso

Fonte: Ufficio Stampa