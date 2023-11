Vittoria ad alta quota per la Kemas Lamipel Santa Croce che taglia il traguardo nella maratona di due ore e dodici minuti contro la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo. Davanti a un caldo PalaParenti i Lupi fanno propria la sesta giornata di campionato contro una tra le formazioni favorite della serie A2 Credem Banca.

Dopo un avvio di campionato molto difficile con buone prestazioni ma con difficoltà a capitalizzare la Kemas Lamipel sboccia: proprio di fronte ad un’avversaria di grande calibro raccoglie i frutti del lavoro sporco fatto tra la sala pesi e le sedute tecniche e si gode una doppietta di vittorie prima del secondo appuntamento interno contro la Libertas Cantù.

Sotto di un parziale i padroni di casa migliorano le qualità nei fondamentali di seconda linea impattando anche in attacco e contrattacco, alzando drasticamente le percentuali (21% 1° set, 47 e 68 rispettivamente nel secondo e terzo) del medesimo fondamentale. Nonostante lo scivolone della quarta frazione di gioco i padroni di casa tornano a giocare a ritmi molti alti in un tiebreak dalle grandi emozioni.

Kemas Lamipel in campo con Coscione in regia, Lawrence opposto, Allik e Parodi in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Coach Battocchio risponde con Sottile e Jensen in diagonale, Botto e Gottardo schiacciatori, Codarin e Volpato in posto tre, Staforini libero.

Il match parte subito caldo con azioni ricche e un Loreti magistrale ad amministrare la seconda linea: 3-3. Cuneo centra il +2 sul 4-6 ma è turno al servizio di Codarin a segnare il primo breakpoint incisivo per la formazione ospite che, staccando da rete Coscione, complica il gioco biancorosso centrando il 5-10. Coach Bulleri ferma subito il gioco e si procede in equilibrio con Cuneo che si trascina il +4 grazie anche a qualche sbavatura dei padroni di casa: 9-13. Nonostante l’ottimo gioco della Puliservice, Santa Croce gioca a ritmi molto alti; Parodi e preciso in ricezione Allik gioca d’astuzia e Lawrence ferma a muro Botto: è 14-16. Battocchio chiama i suoi alla panchina e sul servizio di Sottile Cuneo torna a condurre il set: 15-19. Il muro di Volpato costringe Bulleri al timeout. Al rientro però una contesa a muro vinta dai piemontesi vale il massimo vantaggio degli ospiti: 16-22. Il set è ormai in mano ai piemontesi che capitalizzano sul 18-25.

Il secondo set si apre nuovamente con il 3-3 del parziale precedente. I primi a mettere la testa avanti questa volta sono i lupi che alzano ancora le qualità della difesa accompagnando il tutto a buone prestazioni in attacco e costringono Battocchio al timeout sul 7-4. Sono i centrali le bocche da fuoco predilette da Coscione in questo avvio di parziale che lo premiano con il 11-7. L’ace, dubbio ma non verificabile al videocheck, di Jensen accorcia le distanze fino al 12-11 ma i lupi riaprono subito con il 15-12. La ricezione di Santa Croce agevola il gioco di Coscione che riesce a servire magistralmente i suoi: 18-15. Lawrence viaggia a percentuali altissime e l’ennesima diagonale (19-16) costringe la panchina della Puliservice al secondo discezionale e al cambio di Gottardo al posto di Andreopoulus. Al Palaparenti si assiste ad un’azione da cardiopalma chiusa in ultimo da Cuneo che accorcia 20-18. Bulleri fa rifiatare i suoi chiamando timeout e al rientro ci pensa Cargioli a riaprire il varco. È Santa Croce, questa volta, a chiudere l’ennesima azione lunga sotto un PalaParenti scintillante: 22-20. Nel momento più bello la Kemas Lamipel si lascia sfuggire qualche sbavatura che vale il pareggio sul 23-23. Bulleri chiama timeout: al rientro Lawrence chiude una doppietta che vale il 25-23, 1-1.

Ormai come di consuetudine ogni set passa dal 3-3 e il terzo non fa eccezione. I primi a mettere la testa avanti sono gli ospiti sul servizio di Gottardo: 3-5, poi con l’ace di Codarin 4-7. Si gioca in equilibrio con gli avversari che si trascinano il +3. Coscione e compagni lavorano sporco in seconda linea e sono più cinici in attacco e centrano il -1 sul 11-12. La rimonta viene completata solo sul 15-15, poi 16-15: il servizio di Allik, la difesa di Loreti, Mati e Lawrence on fire in attacco e Battocchio chiama timeout. Si gioca punto a punto fino al 18-18 poi Bulleri inserisce Giannini al servizio per Parodi, il sistema muro-difesa è magistrale e Santa Croce vola 22-18. Allik centra il set point sul 24-20. Lawrance chiude 25-21.

La quarta frazione di gioco vede Santa Croce giocare a ritmi alti fin dalla prime battute e si porta avanti 4-2. Cuneo non ci sta e con pressione al servizio e aggressività in difesa, guidata da Staforini, centra prima il pareggio poi il vantaggio (5-6). Si gioca punto a punto con Botto aggressivo da un lato e Allik dall’altro. C’è pressione e diversi scontri sottorete per alcune decisioni arbitrali: i lupi sono nervosi e commettono qualche sbavatura a differenza di Cuneo che con Gottardo al servizio si porta avanti 10-13. Bulleri chiama timeout ma Santa Croce è fallosa in attacco (27% nel parziale) e gli avversari prendono il largo costringendo la panchina al secondo discrezionale sul 12-17. Non basta il tentativo in pipe di Allik per invertire la rotta di un set ormai compromesso da una Santa Croce troppa fallosa: 14-22. Gottardo centra il setpoint sul 15-24, l’errore dei padroni di casa vale poi il 15-25, 2-2.

Il tiebreak si apre in grande equilibrio: 3-3. Cargioli- Volpato la sfida e vale il 5-3 Santa Croce firmato “Cargio”. Cuneo però pareggia i conti proprio con lo stesso centrale sul 7-7, poi il suo ace vale l’8-7. Sottile serve magistralmente Codarin che pianta nei 3 metri l’8-10 e costringe Bulleri al timeout. Lawrence al servizio centra con un ace il pareggio del 11-11 e Battocchio risponde con un timeout. Al rientro il servizio di Lawrence continua a fare male e condito dal muro di Parodi vale il +2 sul 11-13. Battocchio richiama il discrezionale e Botto mette gli attacchi del 13-13 che rimandano le squadre in panchina, questa volta su volontà di Bulleri. Cargioli ottiene il match point ma Botto risponde 14-14. Lawrence ai vantaggi chiude set e match 16-14, 3-2.

6ª Giornata And. (12/11/2023) - Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2023

Kemas Lamipel Santa Croce - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2

Parziali: 18-25, 25-23, 25-21, 15-25, 16-14

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Allik 16, Mati 13, Lawrence 26, Parodi 1, Cargioli 14, Colli (L), Brucini 0, Russo 0, Giannini 0, Loreti (L). N.E. Gabbriellini, Matteini, Petratti. All. Bulleri. Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 5, Botto 14, Volpato 13, Jensen 22, Andreopoulos 5, Codarin 10, Giordano (L), Gottardo 9, Bristot 1, Staforini (L), Cioffi 0. N.E. Colangelo, Giacomini, Coppa. All. Battocchio.

ARBITRI: Clemente, Merli. NOTE - durata set: 25', 31', 29', 25', 22'; tot: 132'

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa