Alluvione, il punto a Campi Bisenzio con il ministro Musumeci e la Protezione Civile nazionale

Incontro operativo questa mattina, lunedì 13 novembre a Campi Bisenzio, in seguito alla drammatica situazione determinata dall'alluvione dei giorni scorsi. La Toscana e il commissario straordinario per gli interventi di emergenza, il presidente Eugenio Giani, hanno accolto il ministro della protezione civile Nello Musumeci e il capo del dipartimento Fabrizio Curcio.

"Al ministro faremo presente quella che può essere una stima dei danni. Se io sommo quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di comuni più coinvolti, noi andremo sicuramente vicini ad una cifra molto alta. Contemporaneamente abbiamo la necessità di risorse per l'immediato, i primi soccorsi, le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini e per rispondere alle situazioni attuali che ci chiedono i cittadini che hanno perso tutto, a quello che ci chiedono le imprese. Ci metteremo d’accordo su quali tappe saranno seguite per poter avere il giusto sostegno a supporto della popolazione, chiederò anche un decreto legge per dare circostanziati poteri ai commissari". Così il presidente Eugenio Giani poco prima di entrare all’incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a Campi Bisenzio.

Biffoni, sindaco di Prato: "Fate presto per ristori a famiglie e aziende"

Un'attenzione specifica per le imprese, tempi brevi per dare strumenti e rimborsi a famiglie ed aziende: queste in sintesi le richieste avanzate dal sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni al ministro alla Protezione civile Nello Musumeci. "Sono il sindaco di una delle città più colpite, ma molti sono i territori che hanno subito danni importanti a causa dell'alluvione. Ringrazio il Governo per la rapidità di dichiarazione dello stato emergenza e la nomina del commissario per l'emergenza in tempi rapidi".

Il sindaco ha ringraziato il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio per il sostegno del sistema di Protezione civile: "La macchina ha reagito in tempi efficaci grazie a tutto il sistema di Protezione civile, supportata dalla presenza nazionale delle colonne mobili regionali e dai volontari che hanno aiutato a liberare strade e abitazioni da acqua, fango e rifiuti, uno dei problemi più grandi in questo momento per la quantità di rifiuti extra da smaltire".

Da Biffoni è partito soprattutto un appello per dare il via prima possibile al sistema dei ristori: "È necessario trovare tutti gli strumenti per mettere le nostre aziende in condizione di ripartire e per dare sostegno alle famiglie colpite. Fate presto, noi come istituzioni locali ci metteremo la massima collaborazione".