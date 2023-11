Alluvione Toscana, Case della Memoria invita a donare per aiutare

«La Toscana è stata colpita da eventi calamitosi devastanti. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare la differenza». Così Adriano Rigoli, presidente dell’associazione nazionale Case della Memoria, che lancia un appello per sostenere la raccolta fondi regionali con l’obbiettivo di far fronte alle difficoltà in cui la popolazione toscana si è ritrovata da giovedì scorso. L’invito è rivolto indistintamente sia a chi fa parte della rete delle Case della Memoria sia ai non associati, così come già era stato fatto nei mesi scorsi anche in occasione dell’alluvione in Emilia-Romagna.

«Tutti insieme possiamo dare speranza e assistenza alle famiglie colpite – dice Marco Capaccioli, vicepresidente dell’associazione nazionale Case della Memoria -. Ognuno può e dovrebbe fare la propria parte per contribuire a ricostruire una Toscana più forte di prima. Ci auguriamo che questa iniziativa venga accolta anche fuori dai confini nazionali perché il nostro territorio merita l’attenzione e il supporto di tutti».

A tal fine, ecco le informazioni utili per aderire alla campagna messa in campo dalla Regione:

Bonifico intestato a REGIONE TOSCANA

Causale EMERGENZA ALLUVIONE

IBAN IT71B0503411701000000003341

Per bonifici dall’estero codice SWIFT BAPPIT22C34

Fonte: Ufficio Stampa