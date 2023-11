Alluvione Toscana, la donazione del Lions Club San Miniato

Dove c'è un bisogno umanitario, il Lions Club San Miniato c'è: interventi immediati a favore dei bisognosi nel mese di Novembre 2023. Il Lions Club San Miniato è intervenuto per offrire il proprio contributo e sostegno a coloro che ne hanno bisogno con una donazione in denaro per un aiuto immediato e concreto alle popolazioni della Toscana colpite dall’alluvione nei primi giorni di Novembre 2023. Allo stesso tempo per proteggere e salvaguardare i bambini più fragili, il Lions Club San Miniato ha fatto in data 11 Novembre una importante donazione in favore del progetto Casa Marta. È il contributo del LC San Miniato ad un grande progetto dei Lions Toscani del distretto 108LA. Anche i bambini con malattie inguaribili hanno il diritto di crescere e di essere curati nel modo migliore possibile e le loro famiglie devono essere guidate e sostenute in questo difficile percorso della loro esistenza. l'Hospice Pediatrico Casa Marta è una struttura residenziale simile a una casa, si prende cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie accogliendoli in un ambiente adeguato e confortevole, nel contempo dotato di tutte le strutture per le cure mediche necessarie Grazie agli sviluppi della medicina è in continuo aumento la sopravvivenza di bambini e ragazzi con malattie diagnosticate inguaribili, per i quali il percorso ospedaliero di guarigione e l’aspettativa di vita non sono prevedibili, ma che richiedono cure amorevoli e di alta complessità e multispecialistiche. Contribuisci anche tu per reperire i fondi necessari a completare il finanziamento del progetto Casa Marta e per reperire i fondi a favore delle popolazioni Toscane colpite dalla alluvione! Per maggiori dettagli visita il sito www.lionsclubsanminiato.com

Fonte: Lions San Miniato