"Alzheimer. Non spiegare, non discutere, non contraddire", Aima presenta il libro a Empoli

"Alzheimer. Non spiegare, non discutere, non contraddire". Questo il titolo del libro di Antonella Notarelli che sarà presentato mercoledì 15 novembre a Empoli. L'appuntamento è in programma dalle 18.30 alla libreria La San Paolo* Libri & Persone.

Parteciperanno l'autrice e l'assessora alle Politiche Sociali del comune di Empoli Valentina Torrini. L'incontro, organizzato da AIMA Empolese Valdelsa, sarà moderato dal dottor Manlio Matera, vicepresidente dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer nazionale. Dettagli in locandina.