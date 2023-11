"Aprire Cpr in Toscana per risolvere problema sicurezza": la mozione di Picchielli (Lega Empoli)

Affrontare il tema della sicurezza a Empoli promuovendo l'istituzione in Toscana dei Centri di permanenza per i rimpatri. Lo chiede una mozione della Lega di Empoli a firma del capogruppo Andrea Picchielli in vista del Consiglio comunale di Empoli.

"E' fondamentale che anche la Regione Toscana crei un Cpr per il problema degli irregolari, che va a incidere sulla sicurezza e sulla percezione di essa. Ne ho parlato anche qui in Ungheria dove mi trovo adesso ospite di Fidesz, il partito fondato da Viktor Orban. Qui il problema dei clandestini è stato risolto, ne ho parlato con la vice presidente del partito Kinga Gal, con il ministro degli Affari Europei ungherese Janos Boka, con l'europarlamentare Edina Toth e la parlamentare Judit Varga. Abbiamo parlato anche dell'attacco terroristico di Hamas, infatti ho presentato in Consiglio anche un atto di pieno sostegno a Israele".

Nell'atto sui Cpr si legge che la questione è di fondamentale importanza considerato che nel 2019 gli irregolari stimati erano oltre 31mila. La mozione spinge affinché la sindaca e il presidente del Consiglio regionale facciano appello alla Regione per l'apertura del Cpr.