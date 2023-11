Il Bibliobus diventa elettrico: mille libri a scaffale in viaggio per Firenze

Riparte il Bibliobus con un mezzo elettrico. Da sabato 18 novembre torna infatti nelle piazze il servizio che porta i libri fuori dalle biblioteche raggiungendo i lettori nei luoghi di aggregazione della città. Ricca infatti l’agenda delle soste, appuntamenti settimanali nei quartieri in particolare nei giardini pubblici, vicino alle scuole, nelle piazze, durante i mercati e le feste di quartiere.

Sarà il sindaco Dario Nardella insieme alla vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini a “battezzare” il nuovo mezzo giovedì 16 novembre in piazza Santa Maria Novella. In quella occasione in programma anche letture per adulti e bambini a cura dei gruppi di lettura “La voce delle parole”, “Nonni leggendari” e “A voce alta”.

Il mezzo, elettrico e totalmente accessibile grazie al piano ribassato, è stato acquistato dall’Amministrazione nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) grazie all'intervento "Muoversi sostenibilmente in città: bibliobus" compreso nell'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente" finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19.

Attivo nel Quartiere 4 fin dal 1995 e in tutti i quartieri dal 2018, il Bibliobus è il servizio di biblioteca itinerante rivolto ai cittadini di ogni età e pensato per far entrare la lettura nella quotidianità delle persone andando loro incontro nei maggiori luoghi di aggregazione e per far conoscere i servizi, le attività e i progetti delle biblioteche.

Si possono trovare a bordo circa 1000 libri disposti a scaffale aperto suddivisi in: narrativa, gialli, fumetti, una sezione per piccolissimi, libri cartonati a caratteri molto grandi e narrativa per ragazzi. Il catalogo comprende altri 2000 titoli, prenotabili, e conservati presso il deposito di BiblioteCaNova Isolotto. Nel catalogo sono disponibili anche audiolibri, letture per giovani adulti e libri di divulgazione e sarà possibile suggerire l’acquisto di libri non in catalogo.

Il servizio è gratuito ed è sufficiente iscriversi presentando un documento di identità. La tessera di iscrizione che viene consegnata è valida sul Bibliobus e in tutte le altre biblioteche del Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina. È possibile prendere un massimo di 3 libri o audiolibri per 30 giorni e prenotare i libri già in prestito. Il prestito è rinnovabile per ulteriori 30 giorni se i documenti non sono prenotati da altri.

Questi i nuovi orari

LUNEDI’

10-11 via Morandi Quartiere 5

11.30-12.30 giardino della Bizzarria (Via dei giardini della Bizzarria) Quartiere 5

15.30-17 piazza dei Tigli Quartiere 4

17.30-18.30 piazza D’Azeglio Quartiere 1

MARTEDI’

10-12.30 piazza dell’Isolotto (lato chiesa) Quartiere 4

16-17 Mantignano Quartiere 4

17.30-18.30 piazza Pier Vettori Quartiere 4

MERCOLEDI’

10-11 Piagge (via Emilia) Quartiere 5

11.30-12.30 piazza Santa Maria Novella Quartiere 1

16-18.30 Olivuzzo (via dell’Olivuzzo/via Starnina) Quartiere 4

GIOVEDI’

16-18.30 piazza delle Cure Quartiere 2

VENERDI’

10-11 Stadio/mercato rionale Quartiere 2

11.30-12.30 giardino di Bellariva Quartiere 2

16-17 via Ripa Quartiere 2

17.30-19 Sorgane (via Tagliamento) Quartiere 3

SABATO

10-11.20 Galluzzo (piazza Niccolò Acciaioli/mercato) Quartiere 3

12.10-13 Pontignale (via Stilicone) Quartiere 4

16-18.30 piazza Dalmazia Quartiere 5

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa