Corso per Innovazione delle costruzioni, c'è tempo per le iscrizioni al corso Its a Firenze

Edilizia alla ricerca di figure qualificate da inserire nel mondo del lavoro e negli organici delle imprese, guardando in particolare ai giovani. E’ in partenza a Firenze il primo corso per Tecnico superiore per l’innovazione delle costruzioni, con indice di occupazione elevatissimo, organizzato dalla Accademia Tecnologica Edilizia ITS ATE con ANCE Firenze.

Il corso, rivolto a un massimo di 25 allievi tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado, è cofinanziato dal POR FSE TOSCANA 2021-2027 ed è inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. L’obiettivo è formare tecnici superiori con conoscenze e competenze tecniche e tecnologiche altamente specialistiche e con elevato livello professionale nell'area delle tecnologie innovative per la qualità delle abitazioni, tali da consentire un efficace e rapido inserimento nel mercato del lavoro.

Il percorso didattico sarà strutturato in 2 annualità (4 semestri) per un totale di 1800 ore tra lezioni frontali, attività laboratoriali e stage. Il corso si terrà principalmente presso la sede della Scuola Professionale Edile CPT Firenze in via Lorenzo il Magnifico, 8/10 Firenze. Parte delle attività potranno tuttavia tenersi occasionalmente presso strutture di interesse didattico o scientifico situate altrove.

"Il sistema ANCE con le sue imprese crede e ha deciso di investire nei corsi ITS anche per dare una risposta al bisogno di manodopera e tecnici qualificati, oltre che per contribuire al rafforzamento dei livelli occupazionali in un comparto che da sempre è una leva importante per il nostro Paese in questo senso", commenta il presidente di ANCE Firenze Pierluigi Banchetti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 20 novembre 2023 e il corso inizierà il 30 novembre. Per informazioni info@scuolaedile.fi.it.