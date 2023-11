Edoardo Brogi debutta 'in casa' con la Nazionale Cantanti per l'evento Shalom a Empoli

In campo sabato 18 novembre al Castellani di Empoli per Metti in Campo il Cuore, promosso dal Movimento Shalom e dalla Nazionale Cantanti, ci sarà anche Edoardo Brogi, giovane cantautore toscano che da qualche anno fa parlare di sé nel panorama musicale italiano.

“Sono impaziente per sabato, la mia prima volta con la Nazionale Cantanti sarà nella mia Toscana a Empoli, nelle terre dove sono cresciuto”, commenta Brogi.

Edoardo originario di Montespertoli è stato eletto nel 2019 prima Future Legend da Radio 105 e Coca Cola, si è esibito in diretta su Canale 5 per il Capodanno in Musica quell’anno, ha portato la sua musica in tour tra i palchi più importanti d’Italia, si è aggiudicato un posto nella classifica d’onore dell’ultima edizione di Una Voce Per San Marino contendendosi l’Eurovision e lo scorso ottobre ha sfiorato i Live di XFactor.

Una serie di traguardi importanti per un ragazzo così giovane, che proprio lo scorso 27 ottobre ha pubblicato il suo nuovo singolo “Su di me”, il racconto di questi primi anni di carriera tra difficoltà, traguardi, porte chiuse e successi.

“Sono onorato di poter scendere in campo per una causa così importante, che mi ha toccato molto, ho potuto vedere da vicino i danni che il mal tempo ha causato in Toscana, ho cercato di dare una mano ad amici in difficoltà a fianco di tanti giovani come me che in questi giorni stanno facendo l’impossibile per aiutare, ma non basta. A tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio va tutto il mio affetto e la completa disponibilità”