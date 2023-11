Riapre il centro a Casenuove per l'emergenza freddo: può accogliere 16 persone

A partire da oggi, lunedì 13 novembre 2023, torna attivo il progetto Emergenza Freddo che vede insieme ancora una volta Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, amministrazione comunale di Empoli e Misericordia di Empoli.

Il servizio, avviato nell'inverno del 2017, garantisce assistenza e riparo alle persone che non hanno un tetto sotto cui dormire, nei mesi freddi. La struttura messa a disposizione è la ex scuola materna della frazione di Casenuove, in via Val d’Orme, che ospiterà le persone senza fissa dimora che vorranno usufruire del servizio, mentre nello spazio esterno si trovano le due cucce per i cani di proprietà delle persone che saranno ospitate nel dormitorio e che avranno a disposizione il loro cibo.

La struttura resterà aperta fino al 15 marzo 2024 e dispone di tre camere da cinque posti letto e una camera più piccola per ospitare una donna.

Il Centro Emergenza Freddo a Casenuove sarà accessibile ventiquattro ore su ventiquattro con un presidio da parte dei dipendenti della Misericordia, pronti ad accogliere gli ospiti e a guidarli alla scoperta dei servizi disponibili. La Misericordia si occuperà anche dei pasti del giorno e della sera, dalla colazione alla cena: il personale li porterà nella struttura di Casenuove, una volta preparati al Centro Emmaus e ritirati dal personale addetto. Il centro sarà inoltre dotato di bollitori per thè o caffè.

Inoltre, per aiutare queste persone a raggiungere il dormitorio in tutta sicurezza, la Misericordia offre un servizio di trasporto con un proprio automezzo: tutte le sere, alle 20, dal lunedì alla domenica, il servizio partirà dalla stazione ferroviaria di Empoli per arrivare fino alla struttura e al mattino ricondurrà gli ospiti di nuovo in città.

La Misericordia riprenderà anche il servizio dell’Unità di Strada, dopocena, due volte la settimana, per informare le persone sull'esistenza del centro di Casenuove e su come poterne essere ospiti oppure per fornire una coperta e una bevanda calda a chi non vuole usufruire del Centro.

L'obiettivo del progetto Emergenza freddo è offrire un luogo protetto, caldo e sicuro nei mesi più freddi dell'anno a chi non ha una casa, per prevenire eventuali situazioni di disagio ai senza fissa dimora. Il servizio di accoglienza, sostenuto dalla Società della Salute, mira a incidere nel contesto di esclusione sociale e marginalità.

Per questo tutti i cittadini che notassero persone in stato di necessità o bisognose di un riparo per la notte in tutto il territorio dell'Empolese Valdelsa sono invitati a contattare la Misericordia allo 0571 7255.

DICHIARAZIONI

«Torna anche quest’anno il servizio emergenza freddo. Uno di quei servizi che fa della nostra città una comunità di persone capace di prendersi cura di tutti. Combattere la marginalità sociale significa mettere tutti nelle condizioni di sentirsi parte della cittadinanza e impedire che chi vive in condizioni di difficoltà possa mettere a rischio la propria vita. Una comunità inclusiva e sicura è quella che ha più opportunità per tutte e tutti e vogliamo che Empoli rappresenti un esempio di apertura e inclusività - ha sottolineato la sindaca di Empoli, Brenda Barnini -».

«Viviamo un tempo in cui la povertà tocca anche coloro che hanno un lavoro e noi vogliamo occuparci delle tante facce della povertà, da quella alimentare a quella abitativa, cogliendo ogni occasione, compreso il PNRR, per migliorare i servizi a favore delle cittadine e dei cittadini – ha affermato l’assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini».

Alle parole della sindaca e dell’assessora si aggiungono anche quelle di Pier Luigi Ciari, Governatore della Misericordia di Empoli: «Anche per questo anno in collaborazione con l’amministrazione Comunale e la società della salute La Misericordia di Empoli sarà impegnata con i suoi volontari ed operatori, nel progetto emergenza freddo per accoglienza ai senzatetto, nella struttura della Casenuove, come già avviene da diversi anni. La Misericordia di Empoli – continua il Governatore - riguardo all’accoglienza è impegnata già da anni in diversi fronti, dall’emergenza abitativa per famiglie che si vengono a trovare senza l’abitazione, ai CAS, al progetto SAI, alla Casa Albergo Emmaus ed in molto casi in cui occorre intervenire in aiuto ai più fragili e bisognosi. Con la riapertura invernale del Centro delle Casenuove arriveremo, complessivamente, a dare ospitalità a circa 170 persone».

Infine, Alessio Spinelli, presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, ha dichiarato: «Si tratta di un progetto importante e di grande umanità perché vuol offrire la possibilità di avere un riparo e assistenza a tutte quelle persone che con l'arrivo delle temperature più rigide hanno bisogno di essere accolte e aiutate. Ovviamente tutto questo è possibile grazie alle istituzioni ma anche ai volontari della Misericordia che con il loro impegno e la loro generosità ci permettono di dare risposta a questa situazione particolare».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa