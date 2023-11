Festa autunnale de L'Unità, a San Miniato arriva Gianni Cuperlo

Per la Festa autunnale de L'Unità di San Miniato, in occasione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, si parlerà dei conflitti in Ucraina, nel Medio Oriente e nel resto del mondo con il deputato Gianni Cuperlo, autore del libro Rinascimento europeo (edizioni Il Saggiatore). L'evento è in programma venerdì 17 novembre alle 18.15 al Convento di San Francesco. In occasione della serata sarà possibile visitare la mostra di vignette disegnate da Sergio Staino a San Miniato. La festa autunnale de L'Unità si terrà tutti i weekend della Mostra.