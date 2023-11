Il Paniere delle eccellenze Ant torna sotto le feste di Natale

Torna un appuntamento fisso delle festività natalizie: “Il Paniere delle eccellenze” pensato da Fondazione ANT per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica del territorio e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali.

Il Paniere delle eccellenze, giunto al suo settimo anno consecutivo, è il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della Toscana: si tratta di un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora) e di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore, oltre che di uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione.

Con il patrocinio della Regione Toscana, il sostegno di Vetrina Toscana, l’originale progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere unisce tipicità, autenticità dei territori, attenzione all’ambiente e portatore di un grande valore solidale perché sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore di chi è in difficoltà.

"Un'iniziativa di grande rilievo che conferma ancora una volta la grande sensibilità dei toscani quando si tratta di dare il proprio sostegno a soggetti e associazioni impegnati nel mondo del sociale – ha detto il presidente Eugenio Giani - Il particolare progetto del Paniere delle Eccellenze mette al servizio della solidarietà anche i sapori di questa regione nota a livello internazionale per i suoi eccezionali prodotti agroalimentari e lega ancora più strettamente al territorio ANT che offre una funzione di servizio, assistenza domiciliare e valorizzazione anche della raccolta di risorse per proseguire nella ricerca”.

“La Regione – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - coinvolta anche con Vetrina Toscana, progetto che già in svariate altre occasioni ha affiancato il proprio marchio a campagne di solidarietà, con il Paniere delle Eccellenze, si appresta a fare un regalo a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e che hanno trovato e continuano a trovare un punto di riferimento insostituibile nel lavoro di ANT e dei suoi volontari. Un regalo che arriva attraverso l'offerta di prodotti di altissima qualità di tante aziende che possono ulteriormente valorizzare i propri territori, e venire incontro ai malati e alle loro famiglie con gratuità, in una fase della vita difficile”.

“Si rinnova l'appuntamento con il "paniere delle eccellenze" di ANT in collaborazione con Vetrina Toscana - ha detto l’assessore Leonardo Marras - e anche quest'anno siamo fieri ed orgogliosi di poter rilanciare questa iniziativa di solidarietà che permetterà, a quanti vi aderiranno, di fare del bene e di godere degli ottimi prodotti della filiera agroalimentare toscana.

L'emozione di condividere la solidarietà è un sentimento che non si esaurisce mai. Per questo faremo il possibile per promuovere il più possibile la vendita dei panieri di Natale assicurando a questa bella iniziativa il maggior successo possibile”.

"Invito quanti vorranno fare un regalo solidale per questo Natale ad acquistare il Paniere delle Eccellenze – ha detto l’assessore alla salute Simone Bezzini - L’ iniziativa di ANT, che molto volentieri appoggiamo, ha un doppio valore: quello solidale di sostenere il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT porta avanti in Toscana da oltre vent'anni; e quello di fare prevenzione, incontrando i cittadini sui temi della corretta alimentazione e della dieta mediterranea. Quindi grazie davvero ad ANT per questa duplice, importante iniziativa".

“Il Paniere delle eccellenze ANT – dice Simone Martini, delegato Ant Firenze - è una grande certezza, visto che parliamo di un’iniziativa ormai consolidata negli anni in ragione del grande prestigio che reca sia ad ANT sia alle aziende coinvolte, che mettono a disposizione i loro prodotti a titolo gratuito. La prima, infatti, può legare il proprio nome in modo ancora più stretto a realtà imprenditoriali di punta dei territori che la ospitano, Toscana in testa. Mentre le seconde, attraverso il sostegno alle attività della Fondazione, possono incidere in positivo sulla qualità della vita di tante persone in difficoltà, peraltro in un momento dell'anno speciale come le Feste, e allargare anche i propri orizzonti di networking”.

Con una donazione minima di €25 sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane – borsine di juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio – e sostenere quindi il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare che ANT offre gratuitamente in regione dal 1995 attraverso un ‘equipe sanitaria composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. In oltre 20 anni di attività, grazie alla generosità delle donazioni di privati e aziende, ANT in Toscana ha potuto portare cure specialistiche a casa di oltre 8.900 persone malate di tumore e offrire alla cittadinanza migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita.

Il Paniere delle Eccellenze è presente anche con il formato Big, nato ormai nel 2021 e confermato anche quest’anno per venire incontro alle richieste dei nostri sostenitori, composto da prodotti di categoria superiore e formato da 5 prodotti e presente sul territorio di Prato e Pistoia, Massa Carrara e sul sito regalisolidali.ant.it.

Il Paniere delle Eccellenze è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Prato/Pistoia e Massa Carrara ( ant.it) e presso il Merc’ant, mercatino di Natale di ANT che si svolgerà dal 7 al 10 dicembre presso la provincia di Prato nel palazzo Buonamici in via Ricasoli a Prato.

La Delegazione ANT di Prato e Pistoia inoltre, vicina ai cittadini del proprio territorio, ha deciso di dare il via ad una nuova iniziativa destinata alle famigli delle province di Prato e Pistoia colpite dall’alluvione, proponendo il Paniere SOSpeso, versione natalizia del Uovo SOSpeso, progetto ANT moltiplicatore di Solidarietà che aiuta contemporaneamente due o più onlus.

Scegliendo il paniere delle Eccellenze SOSpeso, con un ‘offerta minima di €25,00 , sarà possibile far arrivare direttamente a casa delle famiglie alluvionate il Paniere consegnato dai nostri volontari e nello stesso tempo aiutare ANT nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici.

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Comune di Pistoia, Provincia di Lucca, Provincia di Massa. Degli enti: CNA; Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti.

In collaborazione con Vetrina Toscana il progetto di Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa