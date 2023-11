L'Etrusca difende il parquet di Fontevivo: finisce 87-63 contro Quarrata

La Patrie Etrusca Basket - Consorzio Leonardo Quarrata 87-63 (23-14; 27-16; 21-20; 16-13)

La Patrie Etrusca Basket: Lovato 9, Bellavia 6, Castaldi 3, Menconi 7, Bellachioma 14, Scardigli L., Speranza, Jovanovic 29, Capozio 12, Scardigli S., Ndour 4, Cravero 3. All. Martelloni; Ass. Latini e Meucci.

Consorzio Leonardo Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 1, Balducci 15, Molteni 14, Falaschi 2, Calugi, Regoli 6, Pieralli, Babovic, Antonini 5, Agnoloni, Tiberti 18. All. Tonfoni.

Arbitri: Montano Samuele (Siena) e Forte Michele (Siena)

Poche parole per la prestazione dei ragazzi di Martelloni nella vittoria di ieri: i fatti hanno parlato ben chiaro e il pubblico accorso a Fontevivo ha potuto gioire davvero di una grande e meritata vittoria. Pronti via: l’Etrusca parte in quinta e sigla un parziale di 10 a 0 dopo 2’.

Tonfoni, costretto al time out scuote i suoi che rispondono bene provando a riagganciare il punteggio. L’Etrusca però è solida e intensa tanto che mantiene le 12 lunghezze di vantaggio 1’ dal termine che si trasformano in 9 alla prima sirena (23-14)

Nella seconda frazione la musica non cambia: si parte con una schiacciata di Benjamin e una serie di triple di un gradito ritorno in cattedra di Jovanovic (top scorer del match con 29 punti). È poi Bellavia a siglarne 4 di fila mettendo la firma del 47-27 lasciando il vantaggio che ha mandato poi le due squadre al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi Quarrata non si fa domare e, con Balducci e Tiberti, si fa spazio nella difesa sanminiatese con punti preziosi e triple di qualità. I padroni di casa del leader Capozio e del solito ‘scatenato’ Bellachioma dal canto loro non permettono agli ospiti di avvicinarsi nel punteggio: alla terza sirena, infatti, il tabellone segnava +21 Etrusca. Sul campo l’attacco è preciso e la difesa aggressiva: è così che i padroni di casa comandano anche tutta la quarta frazione assicurandosi una vittoria di spessore!

Coach Meucci: "Quella di ieri è stata un importante vittoria, in primis per la classifica perché giocavamo con un’ottima squadra che aveva il nostro stesso record. La cosa buona è come è maturata questa vittoria poiché venivamo da una settimana difficile dopo il tour de force della precedente e con qualche acciacco che non ci ha fatto allenare al 100%. I ragazzi però, hanno risposto alla grande mettendo in atto il piano partita alla perfezione, le mani erano infuocate e, fin dai primi minuti, abbiamo preso le redini del match. Ci tengo a fare i complimenti a tutti i ragazzi, a partire dai titolari fino ai più giovani, tutti hanno risposto alla grande facendosi trovare pronti entrando in campo con un sacco di energia. Ora giù a testa bassa a lavorare, ci aspetta un’altra settimana importante che terminerà con una trasferta lunga e insidiosa in quel di Serravalle Scrivia".

Il prossimo impegno sarà appunto sabato 18 novembre alle ore 20:30 sul campo di BC Serravalle. Per la trasferta a Serravalle Scrivia (AL) appunto, la società biancorossa ha organizzato un pullman. Non ci sono scuse: facciamo sentire i ragazzi a casa anche lontano dal Fontevivo. Alè Etrusca!

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa