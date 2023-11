Maltempo, Stella (FI): "Utile di 1,2 milioni nel Consorzio di Bonifica, perché non investiti sui lavori?"

"Esaminando il bilancio 2022 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, emerge che l'utile d'esercizio è di 1.269.051 euro. Per quale motivo un ente che, per statuto, ha la finalità di lavorare sugli argini di fiumi e torrenti ed evitare le esondazioni, non destina fino all'ultimo centesimo di utile a questo scopo? Tanto più che il Consorzio in questione riceve 23.254.385 euro di contributi dalle tasche dei cittadini che risiedono nell'area di sua competenza". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Non capiamo come faccia il presidente del Consorzio a dire che non sono stati riusciti a fare dei lavori per mancanza di fondi - sottolinea Stella -. Noi ci chiediamo a cosa servano questi enti, visto che ogni volta che piove un po' di più del previsto, i torrenti e i fiumi esondano; negli ultimi 6 anni sono tracimati 42 corsi d'acqua, e francamente non si capisce quale opera di pulizia e contenimento degli argini svolgano i consorzi di bonifica, se questi sono i risultati".