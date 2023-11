Nuovo percorso pedonale a Montespertoli: lavori nel 2024

Il Consiglio Comunale di Montespertoli ha recentemente approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via Montelupo, ai margini settentrionali del capoluogo. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di riqualificazione dell’area del Polo della Salute e del Polo per l’infanzia 0-6, dal momento che chiuderà un anello pedonale che consente di arrivare alla nascitura area dei servizi socio-sanitari ed educativi del Comune di Montespertoli. Inoltre, il nuovo percorso pedonale metterà in sicurezza una viabilità – quella della parte urbanizzata di via Montelupo – altamente frequentata dai cittadini per passeggiate e attività di jogging: il progetto prevede la realizzazione del marciapiede con pavimentazione in autobloccante, l’installazione di nuovi punti luce per l’illuminazione pubblica, dissuasori di velocità e tre isole fitness attrezzate lungo il percorso. La progettazione del nuovo marciapiede, infatti, include la realizzazione di alcuni step del progetto “Montespertoli palestra all’aperto”, pensato proprio per dotare i percorsi più frequentati dagli utenti di aree per l’allenamento.

Il nuovo marciapiede avrà larghezza di 150 cm per tutta la lunghezza del tratto coinvolto dai lavori (ovvero fino all’incrocio con Largo Enrico Fermi) ed è pensato per essere compatibile con la rotonda di futura realizzazione come parte della nuove viabilità di accesso al Polo per l’infanzia 0-6. Grazie all’approccio integrato della progettazione, infatti, sarà possibile dal capoluogo di Montespertoli arrivare ai nascituri edifici dei servizi pubblici a piedi. La vicinanza dell’area alla pista di servizio del torrente Turbone, realizzata dal Consorzio di bonifica, consentirà anche la connessione pedonale del capoluogo con la pista stessa.

“La cittadinanza aspettava da molto tempo di poter camminare in sicurezza lungo via Montelupo, e siamo contenti che presto questo bisogno potrà essere soddisfatto – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Questi lavori sono anche pensati per avere un pieno e fruibile collegamento pedonale nell’area del nuovo Polo della Salute e del nuovo Polo per l’infanzia e per integrare le direttrici principali di jogging e attività fisica dei cittadini con postazioni attrezzate che amplifichino l’esperienza di chi fa sport. Abbiamo lavorato integrando le progettualità per realizzare un’infrastruttura all’altezza del futuro di Montespertoli e non vediamo l’ora di realizzarla il prossimo anno” conclude.

Secondo il cronoprogramma che si è data l’Amministrazione, i lavori relativi al progetto – dal quadro economico complessivo di quasi 280000 Euro – saranno avviati nel corso del primo semestre del 2024 e prevederanno anche, dopo la realizzazione dell’infrastruttura, il rifacimento del manto stradale nell’area del cantiere.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa