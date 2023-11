Nuovo Teatro Pacini, in scena 'Pagliacci all'uscita'

Nell’ambito della stagione di prosa stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, venerdì 17 novembre alle 21:30 al Nuovo Teatro Pacini a Fucecchio andrà in scena Pagliacci all’uscita di e con Roberto Latini, attore, autore e regista pluripremiato, accompagnato da un cast eccezionale, Elena Bucci, Ilaria Drago, Savino Paparella, Marcello Sambati.

Lo spettacolo nasce dal coraggioso tentativo di unire due testi apparentemente lontani tra loro per stile e contenuto, eppure in scena decisamente simili: Pagliacci, tratto dal libretto dell’opera di Ruggero Leoncavallo e immerso in un verismo di fine Ottocento che tratta di vendetta, di onore e di sangue, e All’uscita, l’atto unico che Pirandello definiva “mistero profano” andato in scena al Teatro Argentina di Roma nel 1922.

Roberto Latini, fondatore di “Fortebraccio Teatro” e vincitore nel 2021 del Premio Le Maschere del Teatro italiano per Miglior spettacolo di prosa, è uno dei maggiori artisti di sperimentazione e ricerca teatrale.

In un palco che non vede veri e propri personaggi, si muovono sospesi tra realtà e l’immaginazione, in un limbo indefinito.

«Messi uno accanto all’altro – spiega Roberto Latini – creano un terzo materiale indipendente per evocazione e compromissione: il sipario metateatrale che Pirandello aprirà sul nuovo secolo, viene scucito da Leoncavallo nel suo Pagliacci. Insieme, sono una dichiarazione d’indipendenza tra il Verismo e il teatro borghese».

Questo terzo materiale, si forma e forgia nel presente andando a chiamare in causa la drammaturgia stessa perché sconfini dal suo “limite” di pura scrittura, dal suo essere occhio interno, per “vantare una prossimità con il linguaggio”: per farsi scrittura sensibile.

Sul palco si vedrà una drammaturgia della regia, del testo, del suono, della scena: un occhio esterno che individui il confine e vada al di là: «Vorremmo comprometterci, letteralmente, oltre le barriere di genere che abbiamo costruito o contribuito a creare, per necessità o politica, ridefinendo il punto di vista, attraverso il punto dello sguardo. Ci siamo dotati di nuovi strumenti per cercare di definire l’indefinito e lo abbiamo fatto portandoci in proscenio, dove finisce il palco e comincia il Teatro».

La stagione Sipario Blu è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

