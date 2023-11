Pensati con il Cuore, rilanciato il crowdfunding per la Casa del Popolo di San Niccolò

A circa due settimane dal termine dei crowdfunding Pensati con il Cuore, fissato per il 24 novembre, il progetto “Ultima – Una nuova vita per la Casa del Popolo di San Niccolò”, sostenuto dalla Fondazione Il Cuore Si Scioglie destinato a salvare e rigenerare l’ultimo Circolo Arci situato nel centro storico fiorentino, rilancia, ormai prossimo all’obiettivo, con un calendario ricco di iniziative e di collaborazioni.

Il progetto e il calendario degli eventi sono stati presentati alla stampa oggi, lunedì 13 novembre presso il circolo Arci di San Niccolò, alla presenza di Valentina Ferrucci, Presidente Casa del Popolo di San Niccolò, Sara Nocentini, Amministratrice Casa del Popolo di San Niccolò, Marzia Frediani, Presidente Arci Firenze e Sara Biagi, Vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie.

L’Unione Ricreativa dei Lavoratori di San Niccolò è l’ultima Casa del Popolo aperta nel centro storico di Firenze, l’ultimo circolo Arci attivo dentro le mura della città. La sua natura di spazio aperto, condiviso e no profit la rendono un unicum in tutto il centro fiorentino, un luogo dai mille volti: un bar sociale per tutti i tesserati Arci, uno spazio eventi a cura del collettivo “Big Bang”, la sede e il luogo di ritrovo di tantissime collettività del quartiere, ma anche il propulsore di iniziative di grande respiro.

Ai mutamenti che negli ultimi anni stanno interessando il centro storico di Firenze si è sommata la crisi economica prodotta dalla pandemia. Ciò ha minato la stabilità economica del Circolo, ma grazie al collettivo “Big Bang” il Circolo ha organizzato iniziative, concerti, incontri, dj set, dibattiti, e cene popolari che hanno ampliato la base sociale e il numero dei volontari e delle volontarie.

L’obiettivo del crowdfunding è dunque quello di restaurare e rigenerare gli spazi del Circolo, trasformandolo in un luogo bello e accogliente in cui sentirsi a casa, attraverso cinque obiettivi concreti: realizzazione di una sala concerti insonorizzata, pianificazione, allestimento e realizzazione di una cucina del Circolo, allestimento di uno spazio mostre, allestimento di una stanza dedicata alle attività di mutualismo, installazione di un erogatore d’acqua così da eliminare completamente la plastica dal Circolo.

Per raggiungere l’obiettivo, “Ultima – Una nuova vita per la Casa del Popolo di San Niccolò” rilancia con un calendario d’eventi nato dalla collaborazione con numerose realtà no profit del territorio: Florence Must Act, Mondeggi Bene Comune e Lumen.

Obiettivo delle tre serate, oltre a quello di raccogliere i fondi necessari al completamento del crowdfunding, è quello di approfondire una serie di tematiche – dalle migrazioni come opportunità d’integrazione e di arricchimento al consumo equo e sostenibile fino alla rigenerazione urbana – che da sempre hanno fatto parte della vita e dell’attività della Casa del Popolo di San Niccolò.

Sara Biagi, Vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie: "L’obiettivo dei progetti di Pensati con il Cuore è quello di favorire la crescita del senso di comunità e delle reti solidali sul territorio. Questo crowdfunding è infatti l’espressione del mondo del volontariato, che, con il supporto delle sezioni soci Coop sul territorio e della Fondazione Il Cuore si scioglie, si mobilita per realizzare obiettivi importanti per tutta la comunità. Ogni traguardo raggiunto è un sogno che si avvera per un’associazione e un’opportunità in più per realizzare momenti di inclusione e superare ogni tipo di discriminazione".

I progetti “Pensati con il Cuore”

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Un modo per mettere al centro il territorio e tutte le associazioni che, facendo comunità, si impegnano sui temi dell’inclusione sociale, della disabilità, dell’inserimento professionale dei soggetti svantaggiati, del contrasto alla ludopatia e della scoperta del territorio per i più giovani. Dopo il successo dei precedenti progetti del 2023, la Fondazione Il Cuore si scioglie rilancia l’impegno con il progetto “Ultima – Una nuova vita per la Casa del Popolo di San Niccolò” e con altri tre progetti, aperti alle donazioni fino al 24 novembre: “Fiori dalla cenere” dell’Associazione Un Fiore Per Tutti a Pistoia, “Clothest*Laundry” dell’Associazione Clothest di Montevarchi e “AbiTanti a Rosmarino” dell’Associazione Le Bollicine a Siena.

